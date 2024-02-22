مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق في 6 أكتوبر

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.

مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر

تلقى مشرف غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وانتقلت سيارة إسعاف.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.