الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق في 6 أكتوبر

مصرع شخص صدمته سيارة
مصرع شخص صدمته سيارة

لقي شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المتوفي إلى المستشفى.

مصرع شخص صدمته سيارة أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر

تلقى مشرف غرفة عمليات النجدة ، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، وانتقلت سيارة إسعاف.

 وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بشخص مما تسبب في وفاته وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

امن القاهرة حبس سرقة جهات التحقيق النيابة العامة التحريات مصرع شخص سيارة أعلى الطريق مدينة 6 أكتوبر 6 أكتوبر

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