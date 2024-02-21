محطة روض الفرج تستقبل 15 متدربًا من الكونغو للتعرف على تعقيم وتطهير مياه الشرب

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ خطة مشروعات تنموية ودورات تدريبية لأبناء الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل، وذلك في سبيل الارتقاء بمعيشة السكان المحليين وتطوير قدرات العاملين في مجال موارد المياه، ومنها الكونغو الديمقراطية عبر حفر آبار جوفية لتوفير المياه والحماية من الفيضانات وعقد دورات تدريبية للعاملين في مجال المياه من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

كما تعمل وزارة الموارد المائية والري، على توفير كل الإمكانات البشرية والخبرات الفنية المتنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، وتنفيذ عدة مشروعات تنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني الدول الإفريقية ومنها الكونغو.

واستقبلت محطة مياه روض الفرج وفد من دولة الكونغو الديمقراطية، وذلك ضمن فعاليات البرنامج التدريبى الذى ينظمه المركز للمتدربين الأفارقة تحت عنوان"الهيدرولوجيا والنمذجة الهيدروليكية ونوعية المياه"، والمنعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 فبراير الجاري، وبمشاركة 15 متدربًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما تم خلال الزيارة عرض إمكانات شركة مياه الشرب بالقاهرة وحجم المياه المنتجة منها، فى حضور الدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء محمد كلبوش، رئيس قطاع الإعلام وخدمة العملاء بشركة مياه الشرب بالقاهرة.

جولة في محطة مياه روض الفرج وفد من دولة الكونغو الديمقراطية

كذلك، تم تنظيم جولة ميدانية للتعرف على مراحل إنتاج المياه بالمحطة بداية من مأخذ المحطة، ومرورًا بمراحل المروقات والمرشحات وعنابر تعقيم المياه ثم المعمل التابع للمحطة للتعرف على مراحل تعقيم وتطهير مياه الشرب قبل وصولها للمواطنين مع شرح لمنظومة التحكم المركزى (SCADA System).