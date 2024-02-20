خبير فى الشأن الروسى: الأسلحة النووية ستجعل روسيا تتقدم بعض الشىء عن أوكرانيا

قال الدكتور نبيل رشوان، خبير في الشأن الروسي، إن مسألة استخدام السلاح النووي التي تعلن عنها روسيا بين الحين والآخر ليست هينة على الإطلاق، لذا استخدام روسيا السلاح النووي ليس أمرًا هينًا عليها بشكل شخصي، أي أن هذه الأسلحة سيعود ضررها في نهاية المطاف على العالم بأكمله وبما في ذلك على روسيا ذاتها.

الحرب بأوكرانيا

وأكد الدكتور نبيل رشوان، خلال مداخة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن أن يتم استخدام السلاح الرابع الأخير في القائمة النووية من قبل روسيا تجاه بعض المدن الأوكرانية الكبرى، وهذه الأسلحة سوف تجعل روسيا تتقدم بعض الشيء عن أوكرانيا.



وتابع: "وزير الدفاع الألماني قال إنه في خلال الخمس السنوات المقبلة ستحدث مواجهة مباشرة بين روسيا وحلف الناتو، ولكن في ظل الغضب الجماهيري الأوروبي الحالي من معدلات الإنفاق الكبيرة التي يتم إنفاقها لدعم أوكرانيا فلن تكون هناك مواجهة".

المواجهات الأوروبية الروسية



واستطرد: "روسيا تستعد لانتخابات في شهر مارس، وبويتن منشغل في الاتهامات الغربية، لذا من المتوقع أن يكون هناك خمول في الحركة العسكرية بأوكرانيا".