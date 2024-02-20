اليوم.. محاكمة قاتلة ابنة زوجها في دمياط

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات دمياط، جلسات محاكمة قاتلة ابنة زوجها المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة قمر".

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في دمياط بلاغا يوليو الماضي، أفاد مقتل طفلة تدعى " قمر ناصر" تبلغ من العمر 10 سنوات على يد زوجة أبيها، وتحركت قوة شرطية نحو موقع البلاغ وقامت بضبط المتهمة وتقديمها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي قررت حبس المتهمة احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي لها التجديد بالميعاد.

وأظهر تقرير الصفة التشريحية أنه تم ظهور علامات خنق حول عنق المجني عليها، فضلا عن إصابات بعدة طعنات نافذة، إضافة إلى وجود حروق على بعض مناطق من جسدها.

وكانت المتهمة قد أكدت في اعترافاتها أمام النيابة العامة، أنها أقدمت على ارتكاب جريمتها بدافع الغيرة من نجلة زوجها، كما أكدت المتهمة أيضا محاولة التخلص من الضحية أكثر من مرة، بسبب مشاكل عائلية.