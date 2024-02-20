عاجل.. قائد الأسطول الأمريكى الخامس: نخوض أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

قال نائب قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وقائد الأسطول الأمريكي الخامس، براد كوبر، الإثنين، إن المواجهة مع قوات صنعاء هي أكبر معركة بحرية تخوضها الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.

ونشرت شبكة “سي بي إس” الإخبارية الأمريكية، تقريرًا مصورًا أجرت فيه مقابلة مع نائب الأدميرال براد كوبر، حول المواجهة مع قوات صنعاء في البحر الأحمر وباب المندب.

وردًا على سؤال: “متى كانت آخر مرة عملت فيها البحرية الأمريكية بهذه الوتيرة؟” أجاب قائد الأسطول الخامس ونائب قائد القيادة المركزية الأمريكية بأن “ذلك يعود إلى الحرب العالمية الثانية، حيث هناك الآن سفن تشارك في القتال، ويتم تبادل إطلاق النار”.



وأضاف كوبر أن “الحوثيين هم الكيان الأول على الإطلاق في تاريخ العالم الذي استخدم الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وأطلقها ضد السفن”.



وتابع: “لم يستخدم أحد مطلقًا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن، وبالتأكيد ضد السفن التجارية، ناهيك عن السفن البحرية الأمريكية”.



وكان كوبر صرح للشبكة نفسها، نهاية يناير الماضي، أن الصواريخ والطائرات المسيرة التي تمتلكها قوات صنعاء لديها القدرة على إصابة أهدافها بعد 75 ثانية من إطلاقها، وأن القوات الأمريكية لا تمتلك سوى 9 إلى 15 ثانية للتعامل معها.

لكن لاحقًا أعلنت قوات صنعاء استهداف المدمرة الأمريكية “يو إس إس غريفلي” وقال مسؤولون أمريكيون إن المدمرة اضطرت لاستخدام آخر خط دفاعي خاص بها، بعد فشل أنظمة الدفاع الصاروخية

وقال محللون لشبكة “سي إن إن” إن صاروخًا كان على مسافة ثانيتين إلى 3 ثوانٍ فقط من إصابة السفينة.