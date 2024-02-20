مدير تحرير "الدستور" يتحدث لـ"إكسترا لايف" عن أهمية مؤتمر "إيجبس 2024" (فيديو)

أجرى الإعلامي محمد عبد العال، جولة داخل صالة تحرير جريدة الدستور، مساء أمس، ضمن برنامج "صحافة لايف"، عبر شاشة إكسترا لايف، لتقديم أبرز ما قدمته الجريدة المصرية قبل توزيع صفحاتها على القراء.

وبعد استعراض عناوين عدد الغد، تحدث عبد العال، مع الكاتب الصحفي أحمد عاطف، مدير تحرير جريدة الدستور، حول أبرز القضايا والملفات التي تناولتها الجريدة في عدد الغد.

وقال عاطف، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2024"، وهو مؤتمر سنوي يعقد لكبريات المؤسسات الدولية والشركات العالمية في مجال النفط والطاقة، وتبرز أهميته في الفترة الحالية من خلال التوترات الحادثة في الإقليم.

وأضاف: "وجود هذا الكم من الشركات المتعلقة بالطاقة والنفط في مصر هو حدث مهم للغاية، ومن خلاله تستعيد مصر قوتها حول إعداد نفسها كمركز رئيس للطاقة في الشرق الأوسط".