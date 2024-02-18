الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مطرانية الأردن للروم الأرثوذكس تنظم لقاء جامع للشبيبة والمجموعات الكشفية

كنيسة
كنيسة

بمناسبةِ عيد اللّقاء "دخول السّيّد إلى الهيكل"، التقى رّاعي مطرانية الروم الأرثوذكس بالأردن، برعيّته من أبناء الشّبيبةِ والكشّافة من مختلف محافظات المملكةِ الأردنية بحضور الآباء الكهنة الأجلاء.

بدأ اللّقاء بحديثٍ روحيّ عقائديّ عن لاهوت عيدِ دخول السّيّد المسيح الى الهيكل قدّمه الإيكونوموس د. إبراهيم دبور. ثم قدّم الأب إغناطيوس شرحًا تفصيليًّا عمّا تمّ إنجازهُ ضمن ملفّات الشّبيبةِ والكشّافة ومدارسِ الأحد  وأُعلنَ عن الخطواتِ التّنفيذيّةِ والقانونيّةِ المتعلّقةِ بانطلاقةِ الأمانة العامّة بشكلها الرّسميّ والذي سيكون على عدّة مراحل وقدّم أيضًا شرحًا وافيًا حول المبادرات والمشاريعِ التي تنفّذها المطرانيّةُ حاليًّا وعن فتح بابِ التّسجيلِ والمشاركةِ فيها للإخوةِ من أعضاءِ الشّبيبةِ والكشّافةِ للتّطوّع لهذه المبادراتِ والمشاريعِ وأكّد أيضًا على أن ملفّ تنظيمِ عملِ الكشّافة سيكون على جدولِ أعمالِ العام الحاليّ لما لهذا الذّراعُ من أهمّيّةٍ في العمل الكنسي. 
وبعدها أجابَ على استفساراتِ ومقترحاتِ الحضورِ في ما يتعلّقُ بمحورِ اللّقاء.
في الختامِ شكرَ الأب نيكيفوروس حنحن جميعَ أفواج الشّبيبةِ والمجموعاتِ الكشفيّةِ على مشاركتهم في احتفالِ الحجِّ السّنويّ لموقعِ معموديّةِ السّيّدِ المسيح - المغطس خلال هذا العام وللذين شاركوا الأعوامَ الماضية، حيث وزّع سيادتُه الدّروعَ التكريميّةَ عليهم.

في سياق متصل احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ب بعيد دخول السيد المسيح يوم 8 أمشير وفقا  للتقويم القبطى، حيث يُعد إحدى الأعياد السيدية الصغرى في الكنيسة القبطية.

ويرجع ذلك الاحتفال إلى المرة الأولى التي دخل فيها المسيح الي الهيكل "هيكل سليمان"  كما ذكر بإنجيل لوقا أحد الأناجيل الأربعة بالعهد الجديد بالكتاب المقدس، ودخل السيد المسيح بعد ختانه فى اليوم الثامن بعد ثلاثة وثلاثين يوما حسب شريعة موسى، أى بعد أربعين يوما من ولادته، صعد يوسف النجار ومريم العذراء إلى أورشليم وقدماه إلى الهيكل.

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