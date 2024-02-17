عاجل.. نيويورك تايمز: إسرائيل هاجمت خطى أنابيب غاز فى إيران

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن إسرائيل نفذت هجمات سرية على خطي أنابيب غاز رئيسيين داخل إيران هذا الأسبوع، مما أدى إلى تعطيل تدفق الحرارة وغاز الطهي إلى المحافظات التي يسكنها ملايين الأشخاص، وفقًا لمسؤولين غربيين وخبير استراتيجي عسكري تابع للحرس الثوري الإيراني.

وكشف المسؤولون الغربيون والخبير الاستراتيجي العسكري الإيراني بأن هجمات خط أنابيب الغاز التي شنتها إسرائيل تتطلب معرفة عميقة بالبنية التحتية الإيرانية وتنسيقًا دقيقًا، خاصة وأن خطي أنابيب أصيبا في مواقع متعددة في نفس الوقت.

ووصفها أحد المسؤولين الغربيين بأنها ضربة رمزية كبيرة كان من السهل إلى حد ما على إيران إصلاحها ولم تسبب سوى ضرر بسيط نسبيًا للمدنيين.

لكن المسؤول قال إن القرار أرسل تحذيرًا صارخًا من الضرر الذي يمكن أن تلحقه إسرائيل مع انتشار الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وتصاعد التوترات بين إيران وخصومها، ولا سيما إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال المسؤولون الغربيون إن إسرائيل تسببت أيضًا في انفجار منفصل يوم الخميس داخل مصنع للكيماويات على مشارف طهران مما هز أحد الأحياء وأدى إلى تصاعد أعمدة من الدخان والنار في الهواء.

لكن مسؤولين محليين قالوا إن انفجار المصنع، الذي وقع يوم الخميس، نتج عن حادث في خزان الوقود بالمصنع.

واستهدف الهجوم عدة نقاط على طول خطي أنابيب غاز رئيسيين في محافظتي فارس وجهار محل بختياري يوم الأربعاء.

لكن انقطاع الخدمة امتد إلى المنازل السكنية والمباني الحكومية والمصانع الكبرى في خمس محافظات على الأقل في جميع أنحاء إيران، وفقًا لمسؤولين إيرانيين وتقارير وسائل إعلام محلية.