الخميس 15 فبراير 2024
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حوادث

مصرع 3 عمال وإصابة رابع في حادثي تصادم بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقي 3 عمال مصرعهم، فيما أصيب رابع، في حادثي تصادم بمركز المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

مصرع 3 عمال وإصابة رابع في حادثي تصادم بالمنيا

تلقى اللواء محمد مصطفى ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع وإصابة 4 عمال في حادثي تصادم بمركز المنيا، بسبب السرعة.

انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، إلى موقع الحادثين حيث شهد طريق الصعيد الزراعي بمركز المنيا، حادث تصادم سيارة نصف نقل بتروسيكل بسبب السرعة، ما تسبب في مصرع "ف. ع. أ" 43 سنة عامل مقيم بمركز المنيا، وإصابة "ش.ط" 35 سنة عامل مقيم بمركز المنيا.

كما شهد طريق الصعيد الزراعي، جنوب عزبة الفلاحين بمركز المنيا، تصادم سيارة تمناية بتروسيكل، مما تسبب في سقوط التروسيكل في ترعة جانبية، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى لمصرع كلا من "م-ن- ع" 29 سنة عامل، و"أ- ز- ف" 45 سنة عامل مقيمين بمركز المنيا.

نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، والجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرف النيابة العامة. كما تم التحفظ على المركبات الأربعة، وتحرر محضرين بالحادثين وتولت النيابة العامة التحقيق.

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