تفريغ الكاميرات لضبط المتهمين بقطع جثمان طالب ثانوي نصفين في الدقهلية

يقوم رجال الأمن في الدقهلية بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المناطق القريبة من منزل الطالب الذي عثر على جثته مشطورة نصفين، وكذلك المنطقة المجاورة لمنزل المدرس الذي أخذ به الطالب المجني عليه حصة الدرس الخصوصي؛ بهدف رصد تحركات الطالب منذ خروجه من المنزل وحتى توجهه للدرس.

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهمين

وتستمع جهات التحقيق لأقوال أسرة الطالب المجني عليه لمعرفة ما إذا كانت هناك خلافات مع والد المجني عليه "تاجر أدوات منزلية" مع آخرين من عدمه حتى يتم تضييق عملية البحث وحصرها في نطاق الخلافات، كما يتم جمع التحريات لمعرفة ما إذا كان الطالب أخذ حصة الدرس الخصوصى من عدمه لمعرفة زمن حدوث الجريمة وسرعة ضبط الجناة.

البداية كانت ببلاغ تلقته أجهزة الأمن بالدقهلية، بعثور الأهالي على جثة شاب داخل جوال، فتم تشكيل فريق بحث انتقل إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة أن الجثة لمراهق بالصف الأول الثانوي يدعى إيهاب 16 عامًا،، مقيم بمركز الستاموني، مشطورة نصفين ومكبلة اليدين ويواصل رجال المباحث جهودهم لكشف حقيقة الواقعة وضبط الجناة.