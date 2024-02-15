الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسعود شومان لـ"الشاهد": فقدنا جزء كبير من التراث الشعبى المصرى لعدم توثيقه

مسعود شومان
مسعود شومان

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إنه مع الأسف الشديد تم فقد جزء كبير من التراث الشعبي المصري لعدم التعاون والاعتناء مع من يقوموا بغناء وطرح هذا اللون الشعبي الجذاب، وذلك على الرغم من أنن هذا التراث يمثل الشخصية المصرية بكافة جوانبها وأشكالها.

توثيق التراث الشعبي المصري 

وأكد مسعود شومان، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الجامعات المصرية وكليات الأداب على مستوى الجمهورية كان يجب أن يكون بها تفعيل لتلك النصوص الشعبية، خاصة وأن هذا التراث يمثل شخصية المواطن عبر التاريخ.

وتابع: "يجب الاعتناء والاهتمام بتوثيق التراث المصري، وتسجيله بالصوت والصورة، وذلك لأن إلقاء هذا التراث على الجمهور من أساسيات هذا التوثيق".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

مسعود شومان التراث الشعبي المصري الشاهد اكسترا نيوز محمد الباز

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