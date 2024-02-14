الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المرصد المصرى": التنسيق المصرى التركى سيقلل من حدة توترات المنطقة

زيارة أردوغان لمصر
زيارة أردوغان لمصر

قال محمد مرعي، مدير المرصد المصري، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر جاءت في توقيت صعب للغاية، حيث يسود المنطقة العربية الكثير من الاضطرابات، وعلى رأسها الأوضاع الأمنية السيئة في قطاع غزة.

التعاون المصري التركي 

أضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية DMC، أن هذه الزيارة كشفت عن التوافق بين الموقف المصري والتركي تجاه بعض القضايا منها رفض العدوان الصهيوني على غزة، وضرورة التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار بفلسطين مع ضمان كافة الحقوق الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع أن هذه الزيارة أيضًا تأتي في توقيت حرج للغاية، حيث الحرب في غزة أدت إلى نشوب بعض التوترات في ملاحة البحر الأحمر، حيث هناك صراع أمريكي بريطاني على الحوثيين في المنطقة وهذا الصراع يشكل خطورة كبيرة على الإقليم بالكامل.

تخفيف حدة الصراعات في المنطقة 

وأشار إلى أن التنسيق بين مصر وتركيا من الممكن أن يؤدي إلى تخفيف حدة التوترات الأمنية في بعض الدول في المنطقة كالشروع في تهدئة الأوضاع في السودان، الصومال، ليبيا، وغيرها من الدول العربية التي تعاني من التوترات الأمنية.

مدير المرصد المصرى محمد مرعي دي ام سي مساء دى ام سى التعاون المصري التركي

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