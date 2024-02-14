حنان فايز: زيارة الرئيس التركى لمصر تكلل التقارب الدبلوماسى بين البلدين

قالت حنان فايز شرشار، قيادية بحزب حماة الوطن وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمصر، وانعقاد قمة مصرية تركية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة، تكلل التقارب الدبلوماسي بين البلدين والذي عاد بقوة بين البلدين بعد مقاطعة دامت لأكثر من 11 عامًا، مشيرة إلى أن القمة الثنائية تأتي في توقيت متأزم بكثير من التحديات والظروف المشتعلة في المحيط العربي، لا سيما القضية الفلسطينية والتي تحتاج لكثير من التكاتف والتعاون العربي بين دول المنطقة والذي تقوده مصر للم الشمل العربي لنصره القضية الفلسطينية والتنديد أمام المجتمع الدولي بخطورة ما يحدث من جرائم حرب في قطاع غزة.

وأكدت حنان، أن مصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية مليئة بالمواقف والأحداث التي تضافر معها الشعبان المصري والتركي، فضلًا عن سبل التعاون المشترك في كثير من المجالات، مشيرة إلى أن الزيارة ستحمل كثيرًا من الشراكات متعددة الأهداف على كافة المستويات، لا سيما الملف الاقتصادي الذي يشغل حيزًا من الاهتمام نتاج التداعيات الاقتصادية العالمية التي تمر الآن.

ولفتت إلى أن الرئيس التركي تجمعه بمصر رؤيته المتوازنة والمدعمة بشكل كامل للشعب الفلسطيني وضرورة إقرار هدنة إنسانية بلا قيد أو شرط ووقف إطلاق النار من قِبل الجانبين من أجل وقف نزيف الدماء المتناثر للأطفال والنساء في قطاع غزة، دون رحمة أو تمييز.

وأضافت حنان فايز، أن الزيارة ستشمل التطرق إلى كثير من ملفات الشراكة المتوسعة بين مصر وتركيا في كثير من المجالات، وحمل رؤية مشتركة وتعاون وتنسيق فيما يتعلق بقضايا المنطقة المحيطة سواء الملف الفلسطيني أو الليبي.