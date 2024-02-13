الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من سمرقند للرباعيات.. أعمال درامية تكشف النقاب عن حياة عمر الخيام

سمرقند
سمرقند

ضم فريق عمل مسلسل "الحشاشين" الفنان اللبناني نيقولا معوض، الذي يقوم بشخصية الشاعر عمر الخيام، صديق حسن الصبّاح مؤسسة فرقة "الحشاشين" التي تقدمه الشركة المتحدة في الموسم الرمضاني الدرامي 2024 في أضخم إنتاج درامي.

وعمر الخيام هو غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيام، شاعر وفيلسوف والفلكي وعالم الرياضيات عرفه جموع المصريين من رباعياته التي ترجمها الشاعر والمترجم أحمد رامي إلى العربية عن الفارسية في العام 1924، وقدمتها كوكب الشرق أم كلثوم في أغنيتها الشهيرة عام 1950 من ألحان رياض السنباطي.

في التقرير التالي، تعرف عن الأعمال الإبداعية التي تناولت عمر الخيام.

سمرقند 

وتعد رواية سمرقند للروائي أمين معلوف واحدة من أبرز وأهم الأعمال للكاتب اللبناني التي تناولت حياة الشاعر والفيلسوف والمفكر عمر الخيَّام ترافق رباعيات الخيام فصول الرواية الأربعة.

وتكشف الرواية بداية علاقة الخيام بحسن الصباح زعيم الحشاشين وكيف كان لقاؤهما الأول، بعد خروجه مجبرًا من مدينة سمرقند.

يقدم معلوف شخصية الخيام البعيدة عن الالتزام وصولاً لرفضه الإنجاب رغم حبه للأطفال، وانشغاله بالكتب والنجوم حتى نراه فنراه زوجته لغموضها ويحاول أن يقنعها بالرحيل معها بعيدًا عن مؤامرات البلاط.

رباعيات الخيام 

رباعية خيّامية هى الترجمة العربية جاءت في مئة وسبعين رباعية، والتي  قام بها الشاعر أحمد رامي مباشرة عن الفارسية التي تعلمها في باريس موفدًا من قبل الحكومة المصرية.

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 يروي أحمد رامي كيف تم اكتشاف عام 1922 نسخة من رباعيات الخيام قام بنشرها المستشرق الفرنسي "نيقولا" عن نسخة طهران عام 1867 "فانقطعت لقراءتها وتوفّرت على دراستها حتى إذا انتهيت منها دار في خلدي أن أنقلها عن الفارسية إلى الشعر العربي رباعيات كما نظمها الخيام، وشجعني على ذلك افتقار اللغة العربية، إلى ذلك العهد إلى هذه الرباعيات منقولة عن اللغة الفارسية". 

يروي رامي تفاصيل رحلته  قبل القدوم على ترجمتها فقد راجع نسخ الرباعيات الخطية في دار الكتب الأهلية بباريس وسافرت في بدايات  عام 1923 إلى برلين حيث راجع النسخ الخطية المحفوظة في مكتبتها الجامعة.

وفي 2924 بدا في ترجمة مختارات من الرباعيات نشرت للمرة الأولى في نفس العام.

عمل الحشاشين عمر الخيام الموسم الرمضاني الدرامي 2024 سمرقند الروائي أمين معلوف أحمد رامي

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