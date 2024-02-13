الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السيسى يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بحضور اللواء عباس كامل

الرئيس يستقبل رئيس
الرئيس يستقبل رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ويليام بيرنز، رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي بأن الاجتماع شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية.

ونقل "بيرنز" تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن للسيسي وتثمينه لجهود مصر الحثيثة في دفع مسار التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، بالإضافة إلى دورها المحوري المتواصل في تقديم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة.

وشهد اللقاء استعراض تطورات الموقف الراهن حيث تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، بما يعزز جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

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