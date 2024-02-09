شباب التجمع بالدقهلية وقنا يطلقون نموذج "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة"

نظم اتحاد الشباب التقدمي الجناح الشبابي لحزب التجمع بمحافظتي الدقهلية وقنا نموذجين للمحليات تحت عنوان "بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة".

واشرف علي قيادة النموذجين شمس طلال عضو المكتب التنفيذي باتحاد الشباب التقدمي واكرم جلال امين شباب حزب التجمع بالدقهلية واحمد الكيال امين شباب حزب التجمع بقنا ومريم المغربي عضو اتحاد الشباب التقدمي بمحافظة قنا.

وأنطلق نموذج المحليات في شهر يناير الماضي وتم تنفيذة في ٥ محافظات حتي الان وهي "الجيزة والفيوم وبورسعيد وقنا والدقهلية" ويستهدف تعريف الشباب بالادوات الرقابية لعضو المجلس المحلي ومنها "طلب الاحاطة والسؤال والاستجواب" وتستخدم هذه الادوات للرقابة علي المحافظين والمجالس التنفيذية بالمحافظات.

وبدوره، قال احمد الكيال امين شباب حزب التجمع بقنا إن النموذج تم تنفيذة في محافظتي قنا والفيوم بالصعيد وجاري تنفيذة في باقي محافظات الصعيد، لافتا الي ان المحليات جهاز سياسي ورقابي هام وسيكون مفرخة للنخب السياسية واداة الشعب لمواجهة الفساد.

وفي السياق، قال اكرم جلال امين شباب حزب التجمع بالدقهلية إن اتحاد الشباب التقدمي بحزب التجمع حريص علي تنظيم النموذج في المحافظات قبل القاهرة ويستهدف تدريب الشباب والمراة والعمال والفلاحين حيث ان الدستور اعطي كوته لهذه الفئات بنسبة ١٠٠٪؜.

وبدورها قالت شمس طلال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمي وصاحبة فكرة نموذج بالمحليات نحمي الجمهورية الجديدة إن الفتيات اخذن حقوقهن السياسية بشكل جيد في الجمهورية الجديدة لاسيما وان ربع مجلس النواب سيدات وفتيات ويوجد ٨ وزيرات في الحكومة ومحافظ سيدة ولهذا نريد ان نستكمل تمثيل المراة بنسبة ٢٥٪؜ في المحليات كما جاء في الدستور.

واكدت أن المراة تناضل من اجل حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة مجتمع مازال يسيطر علي جزء كبير منه الفكر الذكوري.

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