الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير المحقق الخاص بشأن تعامل بايدن مع الوثائق السرية

بايدن
بايدن

أفاد تقرير لوزارة العدل الأمريكية بأن الرئيس جو بايدن احتفظ "عمدا" بمواد سرية للغاية وكشف عنها، ومنها وثائق عن السياسة العسكرية والخارجية في أفغانستان وغيرها من مسائل الأمن القومي الحساسة، مضيفا أنه مع ذلك لا يوجد مبرر لتوجيه تهم جنائية له.

ويمثل تقرير المستشار الخاص روبرت هور، الصادر يوم الخميس، تقييما منتقدا شديد اللهجة لتعامل بايدن باستهانة مع وثائق حكومية حساسة، ولكنه أوضح كذلك الأسباب التي تمنع اتهامه بارتكاب جريمة.

ومن المرجح أن يقلل التقرير من قدرة بايدن على إدانة دونالد ترامب، المنافس المحتمل لبايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، في لائحة اتهام جنائية تتهم الرئيس السابق بتخزين سجلات سرية بشكل غير قانوني في منزله في مارالاغو في فلوريدا.

ونقلت الأسوشيتد برس عن روبرت هور: "كشفت تحقيقاتنا عن أدلة على أن الرئيس بايدن تعمد الاحتفاظ بمواد سرية، ثم كشف عنها بعد توليه منصب نائب الرئيس".

جاء ذلك بعد تحقيق استمر عاما كاملا في احتفاظ بايدن بوثائق سرية، منذ كان عضوا في مجلس الشيوخ ونائبا للرئيس، والتي تم العثور عليها في منزله في ديلاوير، وكذلك في مكتب خاص استخدمه بين فترة خدمته في إدارة أوباما وبين توليه الرئاسة.

التحقيق في قضية بايدن منفصل عن تحقيق المستشار الخاص جاك سميث في تعامل ترامب مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

فيما اتهم فريق سميث ترامب بالاحتفاظ - بالمخالفة للقانون- بسجلات سرية للغاية في منزله بمارالاغو، ثم عرقلة جهود الحكومة لاستعادتها، قال ترامب إنه لم يرتكب أي خطأ.

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

النهارده كام طوبة 2024.. ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وموعد بداية شهر أمشير

أول تعليق من حسام حسن بعد توليه قيادة المنتخب الوطنى

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير