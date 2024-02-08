البنتاجون: "وجهنا 16 ضربة للحوثيين.. ولن نتردد عن حماية الملاحة بالبحر الأحمر"

أكد "البنتاجون" أنه لا يسعى للتصعيد في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الهجمات التي يشنها هي رد على هجمات الحـوثيين، بحسب نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتابع البيان الصادر عن “البنتاجون”: "وجهنا ضربات لـ 16 موقعا للحـوثيين واستهدفنا أنظمة الدفاع وإطلاق الصواريخ ضد السفن بالمنطقة".

وأضاف: "تم تـدمير 35 هدفا للحــوثيين منذ الثالث من فبراير الماضي.. ولن نتردد في حماية الملاحة البحرية بمنطقة البحر الأحمر، وتم إخطار الحكومة العراقية بشأن الضربة الأخيرة بعد وقت قصير من تنفيذها".



وواصل: "تقديرنا أن أبا باقر الساعدي هو وحده من قــتل في الضربة التي نفذناها الأربعاء في بغداد ولا تكهنات بشأن تنفيذ أي عمليات عسكرية مستقبلا في العراق ولكننا سنتخذ كل الإجراءات المناسبة".

وأوضح البيان أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة لمواجهة تنظيم داعـش الإرهابي، مرددا: "لدينا صلاحيات للدفاع عن قواتنا".