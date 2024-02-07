الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مقالات

محاولات يائسة من جماعة بائسة

لن تنسى جماعة الإخوان الإرهابية ما فعله بها الشعب العظيم يوم ٣٠ يونيو، حين قرر أن ينزعها من جذورها، ويلقى بها إلى حيث لا رجعة، لذا لا تتوانى تلك الجماعة وأذنابها المنتشرون فى وسائل التواصل الاجتماعى عن استغلال ما تمر به البلاد من أزمة اقتصادية، لبث الإحباط والشك والأكاذيب التى لا تنتهى.

ولكنّ مروجى الفتن ما زالوا فى غيهم يعمهون، ولا يدركون أن هذا الشعب سيظل قابضًا بكلتا يديه على أواصر الدولة، التى تسعى بكل طاقاتها ورجالاتها المخلصين لاجتياز العقبة تلو الأخرى، من أجل العبور الآمن نحو الجمهورية الجديدة التى ينشدها الجميع، فهى الملاذ الذى يصون للمواطن حياته وكرامته، فى ظل عالم يموج بتغييرات، لا حصر لها.

أذناب الجماعة الإرهابية أصابتهم لوثة جنون، بمجرد أن وجدوا أن مؤشر العملات الأجنبية فى السوق الموازية يتجه للانخفاض، قرروا إطلاق العنان للجانهم الإلكترونية لتحذير المصريين من التخلى عما يمتلكونه من عملات أو حتى من ذهب، بحجة أن ما يحدث خدعة من الدولة وأنهم سيخسرون مبالغهم، وكلما كان مؤشر الدولار يهبط كان جنون الجماعة وأعوانها يزداد وتزداد معها محاولات الترهيب والتشكيك فيما تشهده السوق الموازية من انخفاض، مستغلين أن الانخفاض الذى حدث لم يؤثر على أسعار السلع فى السوق، متجاهلين كل ما تقوم به أجهزة الدولة الرقابية، سواء كانت من وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك للضرب بيد القانون على جشع التجار، الذى يلتهم أى محاولة للإصلاح، ونيل رضا المواطن الذى يكتوى بنار الأسعار غير المنطقية فى كثير من السلع الأساسية.

ولم يلتفت آل سلول إلى أنهم كلما ازدادت ضراوة حملاتهم على الدولة وإجراءاتها الاقتصادية، ازداد يقين المصريين أنه رغم معاناتهم اتخذوا القرار السليم فى الـ٣٠ من يونيو.

حتى أكاذيب جماعة الإخوان أصبحت غير متقنة، وسرعان ما يتم تفنيدها بكل سهولة من الدولجية كما يسمونهم، وآخر تلك الأكاذيب ما حاول أحد الكذبة الترويج له أن مبنى الرئاسة فى العاصمة الإدارية تم طلاء جدرانه بالذهب، وأنه قام بنفسه بجولة، وشاهد هذا بعينه، ونشر صورًا ليؤكد صدق حديثه الفاجر، لكن سرعان ما اتضح هذا الكذب، حين رد عليه المصريون رواد السوشيال ميديا بأن تلك الصور هى لقصر عابدين، ولا علاقة له بقصر الرئاسة فى العاصمة الإدارية.

وغير بعيد علينا كم الأكاذيب التى روجتها تلك اللجان الإلكترونية عن مشروع رأس الحكمة، وأن مصر تبيع أرضها، وأن الدولة ستبيع مواطنيها، ثم اتضح للجميع أن مشروع رأس الحكمة ما هو إلا واحد من المشروعات الاستثمارية التى تخطط لها الدولة من ضمن عشرات المشاريع للنهوض بمنطقة الساحل الشمالى، التى تشهد تحولًا كبيرًا فى تكوينها ومشاريعها كى لا يقتصر نشاط هذا الساحل الممتد على مساحة تزيد على ٣٠٠ كيلومتر على فترة الصيف فقط، وهو ما يتجسد فى إقامة مدينة العلمين الجديدة التى أصبحت بالفعل منطقة جذب استثمارى بعد أن كانت صحراء مليئة بألغام الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى مشروع الضبعة النووى الذى حاولت اللجان الإلكترونية إيهام الشعب بأنه سيهدد الساحل الشمالى بالكامل، واتضح أن كل عوامل الأمان قد توافرت لهذا المشروع الذى أعطى قبلة الحياة لمنطقة الضبعة، هذا بخلاف مشاريع تطوير ميناء جغبوب، ومشاريع تطوير سيوة ومشاريع أخرى عديدة يجرى العمل عليها لتغيير وجه الحياة فى أرض المحروسة.

مصر ستظل آمنة وستجتاز أزمتها الاقتصادية، ولن تسقط كما يُمنى أعداؤها أنفسهم، فهى فى رعاية شعب يعى ما يدور من حوله، ومحفوظة بعناية الله إلى يوم الدين إن شاء الله. 

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

عاجل.. قيمة زيادة المرتبات 2024 فى مصر وموعد تطبيقه

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

بالرابط المباشر.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2024 برقم الجلوس

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

وائل لطفي

دولاراتنا فى الخارج

حسين دعسة

مصير «حزب الله» المجهول بعد حرب غزة والإبادة الجماعية

ماجد حبته

الجولة الأمريكية الخامسة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"

مسئول إسرائيلى كبير: بعض مطالب حماس غير مقبولة على الإطلاق

فضيحة كبرى لجيش الاحتلال.. ونتنياهو "مصدوم"