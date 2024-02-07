الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى ميلادها.. عادل المبارز يكشف عن كواليس بدايته مع الفنانة الراحلة شادية

الفنانة شادية
الفنانة شادية

كشف المصور عادل مبارز، عن أول صورة التقطها لمعبودة الجماهير الفنانة «شادية» في أحد الحوارات الصحفية، معبرًا: "كانت أول مرة في حياتي أشوفها، وقالت لي أوعدني إن الصور لو معجبتكش، ماتنشرهاش وأنا بكرة هاجيب الكوافير والماكيير، وهديك الوقت تصورني زي مانت عاوز".

ذكرى وفاة الفنانة شادية 

وأضاف في حديثه، خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه بعد الانتهاء من تصوير الفنانة شادية، ذهب لإنتاج الصور، وقام بنشرها في مجلة «المصور»، وفي اليوم التالي علم بأنّ صبري أبو المجد، رئيس التحرير، طلبه في مكتبه:«وقت دخولي مكتبه وجدت الفنانة شادية على مكتبه، كانت حريصة أنها تحضر للمجلة، لكي تشكره على جمال وعظمة الصور، معبرًا:" الفنانة شادية قالت لي ماحدش هيصورني غيرك".

بداية توثيق العمل 

وعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، حلقة خاصة للاحتفاء بمعبودة الجماهير الفنانة شادية، في ذكرى ميلادها الـ93، باعتبارها تميزت بجمالها وصوتها العذب منذ صغر سنها، وكانت ممثلة موهوبة قادرة على أداء جميع الأدوار..

عادل المبارز المصور الصحفي عادل المبارز السفيرة عزيزة دي ام سي قناة دي أم سي

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