الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

«المؤتمر»: مصر قادرة على حماية حقوقها ولن تسمح المساس بأمنها القومى

تادكتور السعيد غنيم
تادكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر

قال د.السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية قادرة على حماية حقوقها ولن تسمح لأحد المساس بأمنها القومى الذى يعد خطا أحمر ممنوع المساس أو حتى الاقتراب منه بأى شكل من الأشكال.

أوضح السعيد في تصريحات اليوم، أن الدولة المصرية تعمل وفقا لعدد من المبادئ منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلى لدول الجوار والدفاع عن مصالحها وفقًا لقواعد القانون الدولى، والعمل على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة بحكم مسئوليتها الإقليمية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية الشاملة، مؤكدا أن ما يحدث فى فلسطين يعتبر جريمة واضحة.

txt

حزب المؤتمر: إطلاق تطبيق حكومي للإبلاغ عن شكاوى الأسواق خطوة مهمة لضبط الأسعار

أشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن الفلسطينيين لديهم حق شرعى وقانون دولى فى مقاومة الاحتلال، والحق فى تقرير مصيرهم وحل الدولتين، ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضى المحتلة، خاصة أن ما يحدث من إسرائيل هو قصف انتقامى من قتل مدنيين، وهذا الفعل أمر غير مقبول ومجرم ومحرم دوليا.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن مصر حريصة على حماية منطقة الشرق الأوسط من سيناريوهات العنف التى يحاول البعض الزج بالمنطقة فيها، وذلك من خلال التوصل لوقف إطلاق النار أو هُدن إنسانية ممتدة يتم من خلالها تبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ثم الانتقال إلى هُدن دائمة تفضى بالنهاية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.

الدكتور السعيد غنيم حزب المؤتمر الدولة المصرية القانون الدولي فلسطين

الأكثر قراءة

برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 مباشرة

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

اللينك الرسمي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

اختراع الشعر وترجمته

ماجد حبته

هل تعود ليبيا إلى الملكية؟!

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون.. والصهيونية (1 - 2 )

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

صور

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس