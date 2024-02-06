«المؤتمر»: مصر قادرة على حماية حقوقها ولن تسمح المساس بأمنها القومى

قال د.السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية قادرة على حماية حقوقها ولن تسمح لأحد المساس بأمنها القومى الذى يعد خطا أحمر ممنوع المساس أو حتى الاقتراب منه بأى شكل من الأشكال.

أوضح السعيد في تصريحات اليوم، أن الدولة المصرية تعمل وفقا لعدد من المبادئ منها احترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشأن الداخلى لدول الجوار والدفاع عن مصالحها وفقًا لقواعد القانون الدولى، والعمل على إرساء دعائم الأمن والسلم والاستقرار فى المنطقة بحكم مسئوليتها الإقليمية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول من أجل التنمية الشاملة، مؤكدا أن ما يحدث فى فلسطين يعتبر جريمة واضحة.

أشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إلى أن الفلسطينيين لديهم حق شرعى وقانون دولى فى مقاومة الاحتلال، والحق فى تقرير مصيرهم وحل الدولتين، ووقف كل المخططات الإسرائيلية لضم الأراضى المحتلة، خاصة أن ما يحدث من إسرائيل هو قصف انتقامى من قتل مدنيين، وهذا الفعل أمر غير مقبول ومجرم ومحرم دوليا.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن مصر حريصة على حماية منطقة الشرق الأوسط من سيناريوهات العنف التى يحاول البعض الزج بالمنطقة فيها، وذلك من خلال التوصل لوقف إطلاق النار أو هُدن إنسانية ممتدة يتم من خلالها تبادل الأسرى والرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، ثم الانتقال إلى هُدن دائمة تفضى بالنهاية لوقف إطلاق النار بشكل دائم.