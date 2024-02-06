صحف عالمية تؤكد: الرئيس السيسي يرفض تلقي مكالمات نتنياهو احتجاجا لما ترتكبه إسرائيل بحق الفلسطينيين

أفادت مصادر إعلامية أجنبية مختلفة على رأسها موقع المونيتور الأمريكي، أمس الإثنين، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرفض تلقي اتصالات هاتفية من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الخلافات بين الجانبين بسبب رفض مصر ما ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين وما تقوم به من تهديدات مستمرة بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية ومنطقة رفح وممر فيلادلفيا الواقعان بين مصر وقطاع غزة المحاصر.

وفي تقرير نقلته القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر في حكومة الاحتلال ونشرته بدورها الصحف الأجنبية قال إن مجلس الأمن القومي التابع لنتنياهو تواصل مع القاهرة طالبا تنسيق محادثة بين المسؤولين ولكن دون جدوى.

وأشارت الصحف إلى أن مصر ترفض ما ترتكبه إسرائيل في فلسطين من جرائم ضد الإنسانية وتعرض المنطقة للخطر وتعرض أمن مصر بدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو معبر رفع، وأنه وعلى خلفية تصاعد الخلافات مع الجانب المصري بشأن خطط إسرائيل بشأن ممر فيلادلفيا، الأرض الواقعة على طول الحدود بين مصر وغزة ترفض مصر التواصل مع الجانب الإسرائيلي وتؤكد رفضها للممارسات بحق المدنيين وبحق الأمن القومي المصري الذي ترفض مصر المساس النهائي به وعلى الرغم من أن لا تقارير رسمية مصرية تخص هذا الأمر إلا أن الصحف الأجنبية والقنوات الإسرائيلية دائما ما تتحدث عن رفض مصر التواصل مع حكومة نتنياهو.

وذكرت الصحف أن الجانب المصري كان من أكثر الدول العربية عملا وتنديدا واعتراضا في جميع المحافل الدولية لوقف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وسعت وزارة الخارجية المصرية بشكل دوري للتنديد ولوقف الحرب على الفلسطينيين، كما أسهمت مصر بوساطات عدة بتحرير عدد من الأسرى لدى حماس، وتحملت دائما مصر القضية الفلسطينية على عاتقها حيث كان لمصر ولا زال دور كبير جدا في هذه القضية على مر العقود وما زالت حتى اللحظة بحسب المونيتور والصحف الأجنبية المختلفة.