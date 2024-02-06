ملك رضا وروان عيد أبطال "الكونغ فو" في دورة الجامعات المصرية (صور)

استضافت جامعة حلوان بطولة الجامعات لرياضة الوشو كونغو 2024 التي شاركت فيها جامعات مصر وذلك في الصالة المغطاة بمركز المنشآت الرياضية بالجامعة برعاية اتحاد الرياضي للجامعات رئيس مجلس د.سيد قنديل، وأحمد فارق الرئيس التنفيذي على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري.

شارك في بطولة الجامعات عدد كبير من لاعبات ولاعبي مصر لرياضة الوشو كونغو، فرع الأساليب، وحصلت اللاعبة روان عيد على المركز الأول بدرجة 8.5، ممثلة جامعة حلوان، بعد مافسة قوية مع اللاعبة ملك رضا، التي تمكنت من الحصول على المركز الثاني بدرجة 8.3، ممثلة جامعة بنها وجاءت في المركز الثالث اللاعبة حسناء محمد فرج من بين مشاركة 27 لاعبة.

وافتتح د.أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في التاسع من شهر يناير الماضي نادي جامعة حلوان، بحضور قيادات من الوزارتين ونواب رئيس جامعة حلوان ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وخاض الوزيران جولة تفقدية بالنادي التي اشتملت على تفقد الصالة المُغطاة والملاعب والقاعات المخصصة لتبديل الملابس، كما شاهدا عدة مباريات في الملاكمة وكرة السلة بين الطلاب، وأعربوا عن سعادتهما بمهارات اللاعبين والروح الرياضية التي أظهرها اللاعبون خلال أحداث هذه المباريات.

أبطال "الكونغ فو" في دورة الجامعات المصرية

أبطال "الكونغ فو" في دورة الجامعات المصرية

أبطال "الكونغ فو" في دورة الجامعات المصرية

أبطال "الكونغ فو" في دورة الجامعات المصرية