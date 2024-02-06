الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ما الأسباب وراء انتفاخ الوجه في الصباح؟ وكيف تتعاملى مع الأمر؟

الوجه
الوجه

لا تعلم أغلب الفتيات ما الأسباب وراء انتفاخ الوجه في الصباح الباكر، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على بشرتهن خلال الصباح، ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسباب انتفاخ الوجه خلال الصباح.

ما الذي يسبب انتفاخ للوجه؟

يحدث الوجه المنتفخ عندما تتراكم السوائل في أنسجة الوجه وتسبب التورم، تتضمن بعض الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعلك تستيقظ بوجه منتفخ ما يلي:

 حساسية الموسمية

التهابات الجيوب الأنفية

التهابات العين، مثل العين الوردية والجدل

رد فعل على أدوية مثل الأسبرين أو البنسلين أو الجلايكورتيكويد

جراحة أو إصابة حديثة في الرأس أو الأنف أو الفك

 عدم التوازن الهرموني

متلازمة ما قبل الحيض  (PMS)

وهناك بعض الطرق التى يمكن استخدامها من أجل التخلص من انتفاخ العين على سبيل المثال.

عندما تستيقظين وتدركين أن وجهك منتفخ، اشطفيه بالماء البارد أو الفاتر، ثم ضع كمادة باردة على المنطقة المصابة لتقليل التورم.

كما يمكن شرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد أيضًا،  كما أن ممارسة التمارين الرياضية سوف تأخذ تعافيك خطوة أخرى إلى الأمام. يساعد مزيج التعرق والماء المتجدد على توازن الملح والماء في جسمك. 

فقط تأكد من أن كمية السوائل التي تفقدها تساوي الكمية التي تتناولها، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول السوائل أو القليل منها إلى الإخلال بهذا التوازن وزيادة تفاقم الوجه المنتفخ، إحدى الطرق الجيدة لقياس كمية السوائل التي تحتاج إلى تجديدها هي وزن نفسك قبل التمرين وبعد.

البقاء رطبًا: شرب الماء طوال اليوم هو المفتاح. من خلال تعويض السوائل المفقودة، يمكنك الحفاظ على توازن الملح والماء في جسمك.

الحد من تناول الملح: قد ترغب أيضًا في تقليل كمية الملح التي تتناولها. يمكن للصوديوم أن يجعل جسمك يحتفظ بالسوائل الزائدة، مما يخل بهذا التوازن.

إبقاء رأسك مرتفعًا: بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم نفسك بوسادتين على الأقل أثناء النوم يمكن أن يمنع تراكم الماء في أنسجة الوجه.

مكافحة الحساسية: إذا كانت الحساسية تسبب الانتفاخ في الصباح، فإن تناول مضادات الهيستامين يمكن أن يقاوم أعراض الحساسية، وكذلك الوجه المنتفخ.

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