ضبط 26 مركبة مخالفة في حملة أمنية بدمياط الجديدة

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم شن حملة من إدارات التنمية والأمن بالجهاز لضبط المركبات المخالفة، أسفرت عن تحرير حزمة من المحاضر، وتم ضبط 13 مركبة متنوعة، وتم تحرير محاضر لأصحاب السيارات وعددها: 2 سيارة خلاطةخرسانة، و3 تروسيكلات، وتم مصادرة 8 تكاتك داخل المخازن المركزية للجهاز.

وأشار الدكتور محمد خلف الله، إلى أن الحملة كانت تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، ومسؤولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.

القضاء على العشوائيات بدمياط الجديدة

وقال رئيس الجهاز، إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتي تسيئ إلى المظهر الحضاري والجمالي، وتأتي تلك الحملات سعيًا من الجهاز في الحفاظ على الصورة الحضارية للمدينة ومنعًا لانتشار العشوائية.

وأشار إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميًا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

ووجَّه رئيس الجهاز، الإدارات المعنية بالجهاز بضرورة أن يتم ذلك وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصًا على الواجهة الحضارية للمدينة.

وأضاف أن جهاز المدينة يعمل على قدمٍ وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كل محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على المستوى الجمالى والشكل الحضاري للمدينة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بالمتابعة والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها وكذا إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة.