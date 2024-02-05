تسببّت موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار التي تتعرض لها الإسكندرية، اليوم الإثنين، في انهيار شرفة عقار قديم مكون من 4 طوابق بحي الجمرك غرب الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

انهيار شرفة عقار بـ«الجمرك» غرب الإسكندرية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط أجزاء من شرفة العقار رقم 5 حارة الهلال، وعلى الفور انتقل إلى موقع البلاغ، ضباط قسم الجمرك ومسئولو الحي وإدارة المشروعات إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضي و5 طوابق علوية، خالٍ من السكان عدا الأرضي، وأن أجزاء من شرفة شقة سكنية بالطابق الرابع سقطت دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.