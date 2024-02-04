الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ديتريش راو: اكتشاف مقبرة "ميريت نيت" يكشف وضع المرأة فى تاريخ مصر القديم

فعاليات ندوة
فعاليات ندوة

شهدت القاعة الرئيسية  ببلازا "1"  بمعرض القاهرة الدولي  الكتاب في دورته الـ55  فعاليات ندوة "الاكتشافات الأثرية ودور المعهد  الألماني في مصر بحضور الدكتور أيمن عشماوي، والدكتور ديتريش راو مدير المعهد الألماني للحضارة والآثار وتديرها الإعلامية هالة الحمداوي 
وتحدث الدكتور ديتريش راو، مدير المعهد الألماني للحضارة عن أهم الاكتشافات التي قامت بها البعثة  الألمانية في منطقة المطرية وعين شمس، ودير أبوالنجا  بالأقصر، ولفت إلى أنه قد استخدمت البعثة بعض الاكتشافات الجديدة في البحث عن الصخور الأثرية.

وأشار ديتريش إلى أن اكتشافات أبيدوس واحدة من أبرز اكتشافات البعثة الألمانية في مصر، واكتشاف مقبرة "ميريت نيت"، وتعود أهمية هذا الأكتشاف لأنها واحدة من الاكتشافات التي تسلط الضوء على وضع المرأة المصرية في مصر القديمة، وكيف حكمت مصر.

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وأكد ديتريش، الاكتشافات تأخذنا إلى سلسلة من الاكتشافات تسلط الضوء على وضعية المرأة المصرية في تاريخ مصر القديم، ولفت إلى أن الملكة المنسية في مصر القديمة والتي ربما حكمت "بقوة غير عادية" قبل 5000 عام، هذا يأخذنا لسلسلة من الاكتشافات في الصحراء الغربية.

وأشار دكتور ديتريش إلى أن اكتشافنا لذراع أبوالنجا بالأقصر، اكتشفنا وضع المصريين في تلك الفترة، وكيف يظهر الترابط الاجتماعي في وجه الأزمات الاقتصادية  التي مرت بها  مصر في تلك الفترة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

فعاليات ندوة
فعاليات ندوة
الدكتور ديتريش راو أجنحة معرض القاهرة أجنحة معرض الكتاب أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب أجندة معرض القاهرة للكتاب أجندة معرض الكتاب

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