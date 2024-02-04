مسؤولان أمريكيان: الولايات المتحدة تقصف أهدافا مرتبطة بإيران فى اليمن

قال مسؤولان أمريكيان لرويترز، إن الولايات المتحدة شنت سلسلة من الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أمريكيين في هجوم الرقبان شمال شرق الأردن الأسبوع الماضي.

من جانبها، قالت القيادة الوسطى الأمريكية، سنتكوم، إنها نفذت ضربات دفاعا عن النفس ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن تابعة للحوثيين معدة لإطلاقها ضد السفن في البحر الأحمر.

وفي بيان لها قالت سنتكوم: "حددت القوات الأمريكية صواريخ كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة.

وأضاف البيان: “سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.