"محليات منوف" تتابع تسرب غاز بالمدينة

تابع وليد سالم نائب رئيس مركز ومدينة منوف، بلاغ بتسرب غاز بشارع حبيب ربيع خلف الشئون الاجتماعية، على الفور تم استدعاء طوارئ الغاز والدفاع المدني وتم تأمين المنطقة وتبين قيام احد المواطنين بتفريغ أنبوبة غاز على الأرض.

ويشير رئيس المركز والمدينة إلى أهمية دور إدارة الأزمات والكوارث بمجلس مدينة منوف لقيامها بوضع السياسات العامة لمواجهة الأزمات والكوارث بالمركز والمدينة، وإقرار الخطط والسيناريوهات لإدارة الأزمات ومراجعتها مع الجهات المعنية مع إعداد الخطط والبرامج لدعم القدرات الذاتية لكافة الوحدات المختلفة.

بالإضافة إلى قيام إدارة الكوارث والأزمات بمسئولية قيادة التعامل مع الأزمة أو الكارثة فور حدوثها وعدم السماح بتفاقمها، ومتابعة إجراءات عمليات الإغاثة والإخلاء وإعادة التأهيل، مع تقييم الموقف وتحديد السلبيات والايجابيات للاستفادة منها، والتنسيق مع الجهات المختلفة، لتحقيق الصالح العام وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة المركز والمدينة على التعامل مع الأزمات والكوارث بما يحفظ أمنهم وسلامتهم.

ويتم ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بالتعامل الفوري مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث وبناءا على تعليمات السيد وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف باليقظة التامة والمتابعة الفورية للأحداث الطارئة.