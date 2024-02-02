رشيما راميش: شعراء الهند يرفضون الصراعات الدينية والمذهبية

عن سؤال يحمل شعرك بعض ما يشير إلى الصراعات المذهبية في الهند قالت الشاعرة الهندية رشيما راميش "هناك العديد من الصراعات الدينية والتي تجعلني حزينة، جاء ذلك في الندوة التي عقدت بقاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلاز"1" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 ندوة اللقاء الشعري مع الشاعرة الهندية ريشما راميش بحضور الكاتب الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي وتديرها الكاتبة والاكاديمية الدكتور سارة حامد حواس

وأصدقائي من الشعراء نتبادل الحديث عن هذا الأمر، وشهدت الهند اغتيال إحدى الشاعرات الهنديات نتيجة لتطرقها الحديث عن هذه الصراعات المذهبية، هذا الأمر لم يمنعنا من تبادل الحديث ورفض هذه الضراعات.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.