الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رشيما راميش: شعراء الهند يرفضون الصراعات الدينية والمذهبية

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

عن سؤال يحمل شعرك بعض ما يشير إلى الصراعات المذهبية في الهند قالت الشاعرة الهندية رشيما راميش "هناك العديد من الصراعات الدينية والتي تجعلني حزينة، جاء ذلك في الندوة التي عقدت بقاعة الشعر محور اللقاء الشعري ببلاز"1"  بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55  ندوة اللقاء الشعري مع الشاعرة الهندية ريشما راميش بحضور الكاتب  الصحفي والشاعر أحمد الشهاوي  وتديرها الكاتبة والاكاديمية الدكتور سارة حامد حواس

وأصدقائي من الشعراء نتبادل الحديث عن هذا الأمر، وشهدت الهند اغتيال إحدى الشاعرات الهنديات نتيجة لتطرقها الحديث عن هذه الصراعات المذهبية، هذا الأمر لم يمنعنا من تبادل الحديث ورفض هذه الضراعات.

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تعليم التاريخ.. يجذب رواد معرض الكتاب في جمعته الأخيرة

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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