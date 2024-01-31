الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المبعوث الأمريكى يؤكد حرص بلاده على مواصلة التشاور مع مصر لإنفاذ المساعدات إلى غزة

جانب من المساعدات
جانب من المساعدات لقطاع غزة

ثمن السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص للشئون الإنسانية في الشرق الأوسط، الدور المهم الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق الثنائي القائم في هذا الشأن.

وأكد حرص الجانب الأمريكي على مواصلة التشاور والعمل المشترك مع مصر، وصولًا لهدف إنفاذ المساعدات بالقدر الملائم لاحتياجات سكان غزة.

جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية له اليوم الأربعاء.

وصرَّح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري والمبعوث الأمريكي تناولا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم المعاناة المتفاقمة التي يعيشها الفلسطينيون يوميًا، والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية والمنظومة الخدمية والمستشفيات في القطاع.

وحرص المبعوث الأمريكي على اطلاع شكري على نتائج الاتصالات والتحركات التي يقوم بها الجانب الأمريكي لدعم إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتمَّ تبادل التقييمات بشأن مساعي إنفاذ المساعدات بشكل مستدام بالتعاون مع وكالات الإغاثة الأممية.

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