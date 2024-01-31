وزير الاتصالات لـ"الدستور": خطة لتوطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية محليًا

أشاد خبراء البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات بتشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، مشيرين إلى أن هذه الصناعة وسيطة ومهمة وتدخل في معظم الصناعات الهندسية والإلكترونية وتمثل أمن قومي لمصر بعد زيادة حجم الطلب العالمي عليها.

وأكد الخبراء أن وزارة الاتصالات وضعت استراتيجية وطنية "مصر تصنع الإلكترونيات" التى تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات وهذا يتطلب تصنيع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية محليا والتي زاد حجم الطلب عليها مع دخول التكنولوجيا في جميع الصناعات وهذه الصناعة واعدة وتوفر آلاف فرص العمل للشباب وتمثل جزء أصيل لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصنيع الإلكترونيات محليا.

وأشار الخبراء إلى أن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية سيؤدي إلى خفض الفاتورة الاستيرادية لهذه المكونات المهمة لأي صناعة ويؤدي إلى خفض الضغط على الدولار والتوسع فيها وإنتاجها سيؤدي إلى تصديرها للأسواق الخارجية وتوفير العملة الدولارية للدولة وجزء من خطة وزارة الاتصالات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات.

خطة وطنية لتوطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية محليا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن توطين صناعة أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية تمثل أهمية كبيرة لمصر حيث أن هناك زيادة في حجم الطلب العالمي على هذه المنتجات مما أدى إلى ضرورة السعي إلى توطين هذه الصناعة والتي أصبحت تدخل في صناعات كثيرة.

وأشار الوزير في تصريحات خاصة لـ "الدستور" إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى توطين صناعة الإلكترونيات وتطوير المجالات الأساسية لهذه الصناعة الواعدة، بما في ذلك أشباه الموصلات والأنظمة المدمجة وتصميم الإلكترونيات.

وأشار الوزير إلى أن هناك مباحثات مع عدد من الشركات العالمية للاستثمار في هذه الصناعة الواعدة، والتي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، حيث أن توطين التصنيع المحلي سيحقق نموًا كبيرًا في صناعة الإلكترونيات والصناعات التي تعتمد على الرقائق الإلكترونية في ظل ارتفاع أسعارها عالمياً.

وقال الوزير إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية لإنشاء مصانع لها في مصر في ظل منح حوافز كبيرة للمستثمرين منها اعفاءات ضريبية وجمركية ورد جزء من ثمن الأرض بالإضافة إلى دعم التصدير من خلال برنامج رد الاعباء التصديرية للمصدرين وفق استراتيجية وطنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع الإلكترونيات وأجهزة الاتصالات محليا.

وقال المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" إن توطين صناعة الرقائق الإلكترونية ضمن استراتجية قومية لتوطين الصناعات المغذية للمبادرة الرئاسية مصر تصنع الالكترونيات والتي تمثل أمن قومي للدولة وستحقق عدة مكاسب منها التوسع في الانتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التكامل لتوفير أجزاء ومكونات التصنيع الضرورية.

يجذب استثمارات اجنبية للسوق ويوفر الاف فرص العمل للشباب

وأوضح أن مصر يوجد بها نحو 60 شركة عاملة في مجال الإلكترونيات والأنظمة المدمجة في مصر، مشيرا إلى أن الدخول في هذا المجال الواعد اصبح امر ضروري وسيؤدي الي وجود شركات أخرى في مجال تصميم الرقائق الإلكترونية.

وقال إن الهيئة استثمرت في تأهيل وتدريب الكفاءات الشابة المتخصصة القادرة على العمل فى هذه المجالات الواعدة، موضحا أن وزارة الاتصالات تخطط لتنمية صناعة التعهيد وجذب الشركات العالمية الرائدة لإنشاء مراكز لها فى مصر خاصة فى مجال تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات.

صناعة وسيطة تدخل في كل الصناعات الحيوية وتمثل أمن قومي لمصر

وقال المهندس خالد ابراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية ، وبدء وضع خطة تنفيذية لتوطين التكنولوجيا الخاصة بهذه الصناعة سيؤثر ايجابيا علي صناعات اخري مثل الصناعات الهندسية والكهربائية والالكترونيات وصناعة السيارات والتي تحتاج الي الرقائق الالكترونية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بتوطين الصناعات الإلكترونية محليا.

وأشار إلى أن الدولة إنشاء مركز التصميم الإلكترونى بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتوفير البحث والتطوير وتأهيل الكوادر المتخصصة في هذا المجال، موضحا أن الدولة منحت حزمة من الحوافز الاستثمارية لتحفيز الشركات العالمية.

وأوضح إبراهيم أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحفيز الاستثمار في مجال توطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية، حيث تعتمد عليه العديد من الصناعات الحيوية الأخرى. وأكد أن هناك تجارب دولية مماثلة يجب الاستفادة منها في هذا المجال، مثمنًا التوجه إلى هذه الصناعة حيث تمتلك مصر مميزات كبيرة لتوطينها، وعلى رأسها توافر الرمال البيضاء والرمال السوداء.

وبحسب أحدث تقرير تكنولوجي صادر عن مؤسسة الأبحاث جارتنر، وصل حجم إيرادات سوق أشباه الموصلات إلى 622 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.884 تريليون دولار بحلول عام 2032.

ومؤخرا وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” مذكرة تفاهم مع سينوبسيس الأمريكية، وشركة “إس آي فيچين”، بهدف التوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر، ضمن مبادرة مصر تصنع الإلكترونيات والتي ستوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة متخصصة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد أمس اجتماعًا بشأن تشكيل المجلس الوطني لتوطين التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الرقائق الإلكترونية وجهود توطين تلك الصناعة الهامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات لتصنيع الإلكترونيات، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.