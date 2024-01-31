‫الطب البيطري يطلق قافلة بيطرية مجانية لعلاج الماشية بالشرقية

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية مجانية، بقرية منشأة ابوعمر مركز الحسينية حيث تم فحص وعلاج 250 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و230 رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية و4 راس جراحة وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ210 رؤوس ماشية و100 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش 500 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 400 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لـ650 طائرا.

‎تأتى القافلة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

‎قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

‎وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.