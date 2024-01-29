الغبارى: إسرائيل تستهدف أهدافا دينية فى غزة وتتبع خريطة مملكة داوود (فيديو)

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، عن خلفيات الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي قال إنها تنطلق من أهداف دينية وليست سياسية.

وأوضح الغباري، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تسعى لتحقيق فكرة الصهيونية، التي تعتمد على خريطة مملكة داوود، التي تمتد من تل صهيون، حيث بنى سيدنا داوود منزله ومعبده، إلى مملكة يهوذا في الجنوب، والتي شملت ثلاثة من الأسباط الإسرائيلية، وهي يهوذا وشمعون وبنيامين.

وأضاف أن غزة لا تدخل في هذه الخريطة، وأن مملكة إسرائيل الشمالية، التي اتحدت فيها الأسباط الأخرى، تم تدميرها من قبل الآشوريين، وقتل معظم سكانها، مشيرًا إلى أن الصهيونية بدأت كفكرة قومية وليست دينية، وأن الإسكندر الأكبر كان أول من سمع عنها من أحد الأشخاص الذين كانوا يعبدون على قمة الجبل.