الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخى من غواصة

الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الإثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار إطلاق صاروخي "كروز" من غواصة.

يأتي ذلك في أحدث خطوة مثيرة للتوتر في شبه الجزيرة الكورية من قبل الدولة النووية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن "صواريخ كروز حلقت في السماء فوق بحر الشرق لتضرب الجزيرة المستهدفة" أمس الأحد.

في المقابل، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه رصد إطلاق صواريخ "كروز" بالقرب من المياه المحيطة بمنطقة "سينبو" في كوريا الشمالية.

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