الفريق أسامة ربيع: تراجع إيرادات قناة السويس 44% خلال يناير بسبب الهجمات فى البحر الأحمر

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن إيرادات القناة تراجعت ٤٤٪ فى يناير الجارى، مقارنة بشهر يناير ٢٠٢٣ البالغة ٨٠٢ مليون دولار، على خلفية انخفاض عدد السفن المارة عبر الممر الحيوى تجنبًا لهجمات «الحوثيين» جنوب البحر الأحمر.

وأوضح «ربيع» أن الإيرادات السنوية للقناة بلغت ١٠.٢٥ مليار دولار فى ٢٠٢٣، وفى حال استمرار الوضع فإن الإيرادات «ستتأثر بشدة» فى العام الحالى. وسجّلت إيرادات قناة السويس ارتفاعًا بنحو ٢٥٪ على أساس سنوى خلال العام المالى الماضى، لتبلغ ٨.٨ مليار دولار، مقارنة بـ٧ مليارات فى العام المالى السابق، حسب بيانات البنك المركزى.

وأدت الهجمات التى تشنها جماعة «الحوثيين» على السفن إلى صعود تكاليف الشحن البحرى، وأوقفت أكبر شركات الشحن فى العالم، مثل «إيه بى مولر ميرسك» و«هاباغ- لويد»، مرور سفنها عبر البحر الأحمر، رغم أن سلوك مسار رأس الرجاء الصالح أعلى تكلفة وأطول وقتًا، ما سيرفع أسعار السلع والبضائع على المستهلكين حال استمرار الرحلات الأطول.

وتعتبر قناة السويس أقصر طرق الشحن البحرى بين أوروبا وآسيا، وتشكّل إيراداتها أحد مصادر مصر الرئيسية للعملات الأجنبية التى تشتد إليها الحاجة فى هذه الفترة.

وحاليًا هناك أكثر من ٥٠٠ سفينة حاويات كانت تبحر فى العادة عبر البحر الأحمر من وإلى قناة السويس، لكنها أصبحت مضطرة لإضافة أسبوعين لمسار سفرها حول رأس الرجاء الصالح بالجزء الجنوبى من إفريقيا، حسب شركة «فليكسبورت». ويشكل هذا ربع سعة شحن الحاويات فى العالم تقريبًا، حسب منصة الخدمات اللوجستية الرقمية.

وتشير تقديرات وكالة «بلومبرج إيكونوميكس» إلى أن هذا الاضطراب كلّف مصر نحو ١٥٠ مليون دولار حتى الآن، إضافة إلى ذلك أثرت الحرب فى غزة على السياحة، وهى مصدر رئيسى آخر لإيرادات الاقتصاد.

وارتفعت عائدات بعض ناقلات النفط إلى أكثر من ١٠٠ ألف دولار فى اليوم، مع استمرار اضطراب الشحنات عبر البحر الأحمر. وزادت تكلفة شحن المنتجات المكررة من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة ٣٪ أخرى، لتصل إلى ١٠١ ألف دولار يوميًا، الخميس الماضى، وفقًا لبيانات من بورصة البلطيق فى لندن.

وتعد هذه التكلفة الأعلى لهذا المسار منذ عام ٢٠٢٠، عندما أدى الفائض الناجم عن الجائحة إلى اندفاع التجار لتخزين النفط على كل نوع من السفن التى يجدونها.

مسئول بـ«الأمم المتحدة»: انخفاض حجم التجارة عبر الممر المائى المصرى بنسبة 42% خلال الشهرين الماضيين

انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة ٤٢٪، خلال الشهرين الماضيين، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة. وقال يان هوفمان، المسئول فى منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فى مؤتمر صحفى: «نحن قلقون جدًا إزاء الهجمات ضد الشحن البحرى فى البحر الأحمر، التى تزيد من اضطرابات التجارة المرتبطة بالجغرافيا السياسية والتغيّر المناخى».

ووفقًا لـ«الأونكتاد»، انخفض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة ٤٢٪، خلال الشهرين الماضيين، بسبب هجمات جماعة «الحوثى» اليمنية، التى دفعت مالكى السفن إلى تعليق العبور عبر البحر الأحمر، مبينة أن العدد الأسبوعى لعمليات عبور سفن الحاويات انخفض بنسبة ٦٧٪ على أساس سنوى.

وشدد «هوفمان» على أن اضطرابات التجارة فى البحر الأحمر تثير القلق، نظرًا إلى أن أكثر من ٨٠٪ من التجارة العالمية للسلع تتم عن طريق البحر، ولأن طُرقًا مهمة أخرى باتت تتعرض للضغط أيضًا.

وتعطل إلى حد كبير العبور عبر البحر الأسود بعد الغزو الروسى لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية فى الأشهر التى تلت ذلك. وبسبب الجفاف، انخفض منسوب المياه فى قناة بنما إلى حد كبير، ما أدى إلى انخفاض حركة المرور، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أن «الاضطرابات المطولة فى طرق التجارة الرئيسية يمكن أن تؤثر فى سلاسل التوريد العالمية، ما يؤدى إلى تأخير فى تسليم السلع، وزيادة التكاليف، وخطر حصول التضخم»، مبدية قلقها بشأن أسعار الغذاء العالمية.