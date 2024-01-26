الكاتب السعودي عبدالله المطيري: لا حدود لخيبات المثقفين في القبض على المستقبل

قال الكاتب السعودي عبد الله المطيري في كلمته اليوم بندوة "الثقافة واستشراف المستقبل": عادة ما يمثل عنوان الندوة أفقا مشتركا أو أرضية مشتركة للمداخلات التي تقدم ضمنها. أحيانا تكون هذه الأرضية مألوفة للكاتب وبالتالي قد يرحب بها باعتبار مألوفيتها أو قد يرفضها لذات السبب. وقد تكون أرضا بكرا وهو ما قد يجعل الكاتب يرفضها راحما ذاته من تكبد عناء المشقة أو قد يقبلها طلبا للمغامرة. أنا من النوع الأخير فالعهد طويل بيني وبين قضايا وأدوار الثقافة وفي طول العهد هذه رحابة أستعين بها للحديث معكم اليوم.



وتابع: من المهام المتوقعة عادة من المثقف أن يتنبأ بالمستقبل وأن يخبر الناس العامة بما سيقع. أي أن يكون نبيّا أو كائنا لا تحدّه حدود الزمن. أي ألا يكون محصورا بما يقوله الماضي والحاضر بل أن يقول عن المستقبل الذي لم يأتي بعد. يلام المثقفون عادة حيث تقع الكوارث والأحداث الكبرى باعتبار أنهم لم ينبهوا الناس لها. هذا القول عن المستقبل قد يأخذ بعدا تفاؤليا فيسمى يوتوبيا وقد يكون العكس فيكون دستوبيا.



انعكاس للموقف الإنساني الأول بين التفاؤل والتشاؤم. أطروحات اليوتوبيا سواء كانت دينية أم علمانية تعمل مباشرة على القول عن المستقبل. نتذكر هنا أن كلمة يوتوبيا المتداولة اليوم تأتي من الجذر اليوناني Outopos "المدينة الفاضلة" والمركبة داخليا من ou والتي تعني (لا) وtopos والتي تعني (مكان). لتصبح لا مكان. متعلقة بالزمن وحده. بالمستقبل تحديدا. الأديان تخبر الناس بما سيحدث في المستقبل والهيجلية والماركسية كذلك تخبرنا عن حركة التاريخ والمراحل التي سيمر بها. على ما في هذه المهمة من إغواء فهي تبشّر بكشف سرّ الوجود، إلا أننا نعلم اليوم العنف الذي ارتبط بهذه الدعوى المستندة على المستقبل. اتضح لنا أن هذه المهمة المتصلة بالمستقبل تجعل الإنسان يتجاوز حدوده ليس فقط بالمعنى الميتافيزيقي للحدود والقدرات ولكن بالمعنى الأخلاقي للكلمة. أي في دور الإيمان بمعرفة ما، سواء كانت تلك المعرفة حقيقية أم متخيلة، في اجتياح الإنسان للآخرين.



واستطرد: إلا أن عنواننا في هذه الأمسية يقترح علاقة مختلفة، على الأقل لغويا، بين الثقافة وبالتالي المثقف مع المستقبل. علاقة تبدو مغايرة لعلاقة المعرفة والتنبؤ وهي علاقة الاستشراف. لذا أستأذنكم في تركيز التأملات التالية على هذه الكلمة. والكلمات كما تعلمون نوافذ على وجود الإنسان. من البداية تباشرنا كلمة الشرف الكامنة في الاستشراف. في العامية السعودية يقال الاستشراف بمعنى ادعاء الشرف ولو بلا حق. الشرف ذاته يعني الرفعة والعلوّ ولهذا نجد الشرف متعاليا transcendent ومفارقا للعادي هذه المفارقة التي تجعل منه لا يخضع لحسابات البيع والشراء مثلا. لذا يبني الناس دلالاتهم القيمية على إخراج المعاني المتصلة بالشرف من تداولية السوق بحيث لا تخضع لحسابات المنطق المادي والتبادلية الكامنة فيه. وهنا يبدو معنى كامن في الاستشراف يتجاوز به ما هو معتاد وسببي إلى ما هو مفارق، في كل استشراف للمستقبل قفزة في الهواء. تجاوز لتتابعية الاستنتاج المترابط بين مقدماته ونتائجه إلى قول زماني محض. قول بلا مكان.





