عاجل.. استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين فى قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام قطرية بأن 11 شخصا استشهدوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت منذ قليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 21 مجـ زرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 200 شهيد و370 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 25900 شهيد و64110 مصابين منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الصحة في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة مروعة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة راح ضحيتها 20 شهيدا و150 مصابا منها عشرات الحالات الخطيرة التي قد ترفع عدد الشهداء نتيجة خطورة الاصابات وعدم توفر الإمكانيات الطبية في مجمع الشفاء الطبي الذي دمر قدراته الاحتلال الاسرائيلي.

ودعت الجهات الدولية كافة بضرورة مراجعة المساعدات الطبية وتطابقها مع احتياجاتنا المعلنة لأقسام الطوارئ والعنايات المركزة وغرف العمليات والحضانات والسرطان وأمراض الدم والأمراض المزمنة وغيرها من اللحتياجات الاساسية المهمة.

كما طالبت صحة غزة اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومؤسسات الامم المتحدة بحماية المستشفيات وتلبية احتياجاتها الدوائية والطعام والوقود، وكذلك زيارة الطواقم الطبية المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي والضغط للافراج عنهم.