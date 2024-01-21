استعدادات لإقامة معارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل إلى 20%

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على توفير كل السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان، بالإضافة إلى إتمام الاستعدادات لانطلاق معارض «أهلًا رمضان» السنوية، اعتبارًا من ١٥ فبراير حتى ١٥ مارس المقبل، بأسعار مخفضة تتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪ لكل السلع الغذائية.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الاتحاد وجميع رؤساء الغرف التجارية فى جميع المحافظات لإنشاء الشوادر، منوهًا بأنه سيكون هناك معرض رئيسى بكل محافظة، وكذلك معارض أخرى فرعية بحد أدنى ٣ معارض بكل محافظة، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، التابعة للوزارة.

من جانبه، قال حازم المنوفى، عضو اتحاد الغرف التجارية، إن المعارض ستشمل جميع السلع الغذائية، خاصة السلع الأساسية، مع وجود أرصدة كبيرة من هذه السلع، وعلى رأسها السكر والدقيق والأرز والأجبان والزيوت.

فيما قال خالد أبوالوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن الغرفة تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم بسلسلة معارض «أهلًا رمضان» بكل مراكز المحافظة، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تجهيز المعارض بكل المراكز والأحياء، بالتنسيق مع المحافظة لتحديد أماكن إقامة المعارض والشوادر، وأيضًا مع التجار، لتوفير المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وأضاف: «الجهود تتضافر بين الاتحاد العام للغرف التجارية والجهات الحكومية لضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية فى الأسواق، مع اقتراب شهر رمضان».

الأمر نفسه أكده أحمد جابر، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، موضحًا أن الغرفة بدأت بالفعل فى التنسيق لإنشاء معارض «أهلًا رمضان» بعموم المحافظة، مع إقامة نحو ١٠ معارض بمختلف المناطق، والتنسيق مع كل التجار لتوفير أكبر كمية من السلع الغذائية وأكبر نسبة تخفيض ممكنة على أسعارها.