الدقهلية: صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال 2023

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار اليوم الأحد أنه تم صرف 4 ملايين جنيه مساعدات للأسر الأولى بالرعاية خلال عام 2023 على مستوى المحافظة.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن المساعدات تم صرفها من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالدقهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وفقًا للفئات المختلفة بعد دراسة كل حالة وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، وتقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية في كل شبر على أرض المحافظة والبحث عن هؤلاء الأسر من خلال إدارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وأضاف: أنه يتم الصرف نقدًا حتى 500 جنيه عن طريق الإدارة الاجتماعية التي يتبعها محل إقامة المواطن، والمبالغ الأكثر من ذلك يتم تحرير شيك باسم المستفيد تنفيذًا للقانون والمشروعات الصغيرة يتم تنفيذها للمواطن عن طريق لجنة من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وأشار إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للأسر ما بين مساعدات زواج وتقديم أجهزة تعويضية وكراس متحركة للمعاقين وأيضا مشروعات تمكين أقتصادي فضلا عن مساعدات مالية، وهذه الحالات هي التي تم بحثها من خلال مندوب التضامن الاجتماعي بالمركز التكنولوجي للمحافظة.

على صعيد آخر، أكد محافظ الدقهلية د.أيمن مختار أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

قال المحافظ إن الحملات أسفرت عن تحرير 90 محضرا بالمخالفات بعدد 9 مراكز ومدن بنطاق المحافظة،وتم إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.