بينها "استحدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعى".. أجندة الدستور الثقافية اليوم

استحدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واحدة من أمسيات اليوم في أجندة الدستور الثقافية، الحاشدة بالعديد من اللقاءات الفنية والثقافية التي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الأحد

ففي السادسة والنصف مساء، تستقبل قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية الفني للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، ندوة بعنوان "استحدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيره علي الإبداعي الأدبي والفني"، ويشارك فيها كل من: الدكتور مجدي عبدالله، استشاري نظم المعلومات والحاسبات الآلية والكاتب والناشر، والكاتب الناقد الدكتور إيهاب بديوي، والكاتب الدكتور أمير الشبل.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يقيم بيت الشعر العربي- بمقره ببيت الست وسيلة خلف الجامع الأزهر- التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء، أمسية شعرية جديدة لمناقشة ديوان "أمطار خفيفة إلى متوسط"، والصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، للشاعر الكبير أمين حداد، ويناقش الديوان الشاعر الكبير بهاء جاهين والشاعر والكاتب الصحفي سيد محمود ويدير الأمسية طارق فهمي حسين.

وفي نفس التوقيت، السادسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يفتتح معرض أعمال الدورة السادسة عشرة لملتقي الأقصر الدولي للتصوير، وتكريم الفنان الكبير حلمي التوني، وذلك بمركز إبداع قصر الأمير طاز بمقره الكائن خلف قسم الخليفة- ميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

فعاليات مكتبة الإسكندرية

وفي أجندة الدستور الثقافية، وضمن فعاليات مكتبة الإسكندرية، يعرض في السابعة مساء، عدد من الأفلام المرممة للمخرجة والكاتبة اللبنانية جوسلين صعب، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما الأحد، بقاعة الأوديتوريوم.

وفي الواحدة ظهرًا، وضمن محاضرات التوعية المعلوماتية، تعقد ندوة بعنوان "الموارد الإلكترونية"، بمركز تنمية المهارات البحثية التابع لمكتبة الإسكندرية.

وفي الخامسة والنصف مساء، يحتضن بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، ندوة "مصر وتونس على عرش الإنتاج العالمي للزيتون"، وذلك ضمن برنامج ثقافات الأبيض المتوسط، بالتعاون مع السفارة التونسية بالقاهرة، والمجلس المصري للزيتون، وجامعة الدول العربية، والمركز القومي للبحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وجمعية منتجي الزيتون بمطروح.

يفتتح الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير محمد بن يوسف، السفير التونسي بالقاهرة، ويتحدث فيها كل من: الدكتور عادل خيرت، رئيس المجلس المصري للزيتون، والدكتور حسين البيوك، ممثلًا عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الدكتور إسماعيل عبدالجليل، مدير مركز بحوث الصحراء الأسبق، الدكتور عادل جبر، رئيس قسم الزيوت بالمركز القومي للبحوث الزراعية، الدكتور أشرف عبدالباسط، مدير وحدة إنتاج الزيتون بشمال سيناء، ويديرها أحمد السرساوي، الكاتب الصحفي.

تناقش الندوة عدة محاور من أهمها استعراض تجربتي النجاح في مصر وتونس بعد اعتلاء عرش منتجات الزيتون في العالم، وكيفية الحفاظ على هذا النجاح والبناء عليه، بل مضاعفته في ظل التحديات التي تواجهه، فقد حققت مصر طفرة لتصبح أكبر منتج لزيتون المائدة على المستوى الدولي، وارتقت تونس للمرتبة الأولى في إنتاج زيت الزيتون عالميًا، وفقا لمنظمات الأمم المتحدة.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد بنادي أدب آفاق اشتراكية بمقره الكائن في 3 شارع البطل أحمد عبدالعزيز المتفرع من شارع صبري أبوعلم، بجوار محطة مترو محمد نجيب، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع كتاب الناقد الدكتور صلاح السروي، والمعنون بـ"مدارات عاصفة.. العولمة والهويات الثقافية"، ويناقش الكتاب الدكتور نبيل عبدالفتاح.

أجندة المعارض التشكيلية اليوم

يحتشد اليوم الأحد، بافتتاح عدة معارض تشكيلية، ففي السابعة مساء، يفتتح بجاليري ضي للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح معرضين تشكيليين، وهما، المعرض الفردي الخاص "الجذور" للفنان الكبير السيد عبده سليم، ويستمر المعرض حتي 17 فبراير 2024.

كما يفتتح في نفس التوقيت، السابعة مساء، المعرض الفردي الخاص للفنان التشكيلي وليد عبيد تحت عنوان “لقطات صارخة”، ويستر المعرض أيضا حتي 17 فبراير 2024.

وفي السادسة مساء، يحتضن أتيليه القاهرة بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، انطلاق فعاليات المعرض الجماعي، “معا من القاهرة”، الذي دعا إليه الفنان التشكيلي الكبير سيد هويدي، لدعم أهل فلسطين، واستجاب لدعوته أكثر من 40 فنانا مصريا بالإضافة إلي عدد من الفنانين التشكيليين العرب، ويفتتح المعرض رئيس مجلس إدارة أتيليه القاهرة الفنان أحمد الجنايني، ويستمر المعرض حتي يوم الإثنين 5 فبراير 2024.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء، بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، أمسية بعنوان "نجيب محفوظ والترجمة"، وبمشاركة كل من: الدكتور أحمد درويش، أستاذ النقد الأدبي والأدب المقارن كلية دار العلوم جامعة القاهرة، والناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي جامعة القاهرة، والدكتور عاصم عزالدين العماري، أستاذ اللغة الألمانية وآدابها بكلية الألسن جامعة عين شمس، والدكتور عصام حمزة، أستاذ الدراسات اليابانية جامعة القاهرة، والدكتور سامي مندور، أستاذ اللغة الفرنسية وآدابها كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر، والدكتورة لبني عبدالتواب، وكيل كلية الآداب للدراسات العليا سابقا، والدكتورة علا عادل عبدالجواد، نائب رئيس جامعة الملك سلمان للعلاقات الدولية، والكاتب الصحفي الناقد مصطفي عبدالله، ويدير الأمسية الدكتور حسين محمود، أستاذ الأدب واللغة الإيطالية"، كما تبث الأمسية أونلاين عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات بالفيسبوك.

حفلات موسيقية بالأوبرا

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح الجمهورية بعابدين حفلًا لفرقة الإنشاد الديني، يتضمن مجموعة من المؤلفات الروحانية والأناشيد والأعمال الدينية التراثية والمعاصرة، منها: ابتهالات البردة الشريفة، بحبك وبريدك، اللهم صلي على المصطفى، يا من يعشق نبينا، نبينا الأمين، صلي الله علي محمد، صلوا عليه، حيوا ربيب العلا، يا أيها النبي، اللهم صلي علي المحبوب، علي باب سيدنا النبي، صلاة من الرحمن، صلي الله علي طه، طلع البدر علينا وموسيقى أسماء الله الحسني.

الحفل أداء كل من نجوم فرقة الإنشاد الديني "أحمد حسن، أحمد العمري، بلال مختار، محمد نشأت، أشرف زيدان، طه حسين، محمد حسين، حسام صالح".

وفي نفس التوقيت، الثامنة مساء، تحتضن خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، أمسية موسيقية تحييها عازفة الهارب الفنانة دكتورة منال محيي الدين، بمشاركة العازفين هدى عبد العظيم (فلوت)، تسفيتلينا كريستيفا - دينا خودزهامبيردبيفا (فيولينه )، عبد الرحمن الوردانى ( فيولا) وعلاء عبد الله (تشيللو).

يتضمن البرنامج نخبة من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى وضعها كبار المؤلفين منهم ولفجانج أماديوس موتسارت وفرانسو أدريان بوالديو وغيرهم.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا بأرض الجزيرة، في الثامنة مساء، ‏حفل جديد تحييه أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج لمؤلفات الموسيقار راجح داود.

يتضمن البرنامج مختارات من ألهامات راجح داوود الموسيقية والتي تم توظيف بعضها كموسيقى تصويرية لأعمال درامية منها لحظة موسيقية، تقاسيم، الرجل الثالث، شروق، مهرج السيرك، حوار، هوانم جاردن سيتي، ابتهال، ملهي صغير، عصافير النيل، نصر السماء، أحلام غائبة، المحاربون، باسكاليا، الكيت كات.