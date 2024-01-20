إخلاء سبيل حمو بيكا ومدير أعماله بعد مشاجرة "كافيه" بأكتوبر

قررت النيابة العامة بأكتوبر إخلاء سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت، كما قررت إخلاء سبيل مالك كافيه و3 عمال، بكفالة مالية، وذلك بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة، ووجود مصابين، داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول: مالك الكافيه و3 عمال، وطرف ثانٍ: المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

ونتج عن المشاجرة إصابة 3 أشخاص من الطرفين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على حمو بيكا وباقي طرفي المشاجرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.