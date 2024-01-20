السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسط تعزيز التعاون العسكرى.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعود للبلاد من روسيا

وزيرة خارجية كوريا
وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هوي

عادت وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون-هوي إلى بلادها الجمعة بعد زيارة لموسكو تضمنت اجتماعًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسط تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، وصل الوفد برئاسة "تشوي" عبر مطار بيونج يانج الدولي، حيث كان في استقباله نائب وزير الخارجية باك تشول-جون، والقائم المؤقت بأعمال السفير الروسي فلاديمير توبيها، والملحق العسكري بالسفارة الروسية فاليري إيزاينكو.

وتأتي زيارة تشوي إلى موسكو في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز التعاون العسكري، حيث تزود كوريا الشمالية روسيا بالأسلحة لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا مقابل تلقيها المساعدة الفنية من روسيا في برامجها النووية.

وقال الكرملين في اليوم التالي، إن تشوي، التي زارت موسكو بدعوة من نظيرها الروسي سيرجي لافروف، عقدت محادثات ثنائية معه يوم الثلاثاء وأطلعت بوتين على نتائج المباحثات في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وبعد اجتماع تشوي مع بوتين، قال الكرملين إن روسيا حريصة على تطوير العلاقات مع الشمال في مختلف المجالات، بما يشمل "المجالات الحساسة".

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا جاء فيه أن تشوي ولافروف ناقشا العلاقات الثنائية بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في القمة بين كوريا الشمالية وروسيا في سبتمبر.

كما ناقشا جدول "الاتصالات السياسية المستقبلية"، مما أثار تكهنات حول زيارة بوتين المحتملة إلى بيونج يانج.

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