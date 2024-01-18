أستاذ طب أورام: شهادة الصحة العالمية بمكافحة مصر لسرطان الثدى يضاف لإنجازاتها

قال الدكتور حسين خالد، أستاذ طب الأورام، إن التغير الثقافي والتوعية مهمة جدًا بمبادرة الاكتشاف المبكر لـسرطان الثدي، مؤكدًا أن لدينا قصتين نجاح الأولى القضاء على البلهارسيا في السبعينات والثمانينات مما قلل من نسبة سرطان المثانة، والقصة الثانية القضاء على فيروس سي وهو المسبب الأول لسرطان الكبد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن إطلاق الدولة مبادرة لعلاج سرطان الثدي، للتركيز على الوقاية والاكتشاف المبكر من خلال التوعية والفحص المبكر مما يؤدي لاكتشاف المرض بوقت مبكر؛ لزيادة نسب العلاج وقلة تكلفته عما يكون الفيروس في مراحل متقدمة.

وأكد أن شهادة الصحة العالمية والمجلس العالمي لمكافحة السرطان أمر يضاف للانجازات التي تمت خلال العشر سنوات الماضية بمصر خاصة في مجال الصحة.

لا نستطيع القضاء على أي نوع من أنواع السرطان

وتابع أننا لا نستطيع القضاء على أي نوع من أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي لأن هناك عوامل داخلية وخارجية تقلل من ظهور السرطان ولكن نكتشفه مبكرًا مما يجعل نسب الشفاء فيه أعلى.