الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" يتابع العمل بمركزي الخدمات التنموية بوسط وجنوب سيناء

جانب من المشروعات
جانب من المشروعات بتنمية سيناء

كلف  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بسرعة تشغيل مراكز الخدمات التنمويه بشبه جزيرة سيناء، وتوجه فريق بحثى لاستلام مركز الخدمات التنموية بالدفبدف بمدينة الحسنه بوسط سيناء.

  وتابع الفريق أعمال استلام المركز وتشغيل محطات تحلية ومعالجة المياه استعدادا لتجهيز المركز  لمستلزمات التشغيل لخدمة التجمعات التنموية الزراعيه القريبة من المركز.

خدمة التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء

 و صرح الدكتور عماد عوض منسق المشروعات التنموية بسيناء، بأن المركز وجه أنشطته البحثية والتطبيقية لخدمة التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء، على الجانب الآخر  قام مجموعه من باحثين المركز بزيارة مركز الخدمات التنموية المتكاملة بسهل القاع لجنوب سيناء،ومثل الفريق البحثي،  شعب المركز من  تخصصات أمراض النبات وميكروبيولوجيا الأراضى وفسيولوجى الحيوان واستكشاف وكيمياء المياه.

 وذلك بهدف تحديد استراتيجيات العمل لمراكز الخدمات لمواجهة تحديات التنمية الزراعية، ومساعدة المزارعيين بمناطق التجمعات الزراعيه والأودية الداخلية بمحافظة جنوب سيناء المساهمه فى تنفيذ سياسة التنمية الزراعيه للدولة وتحسين الممارسات الزراعية.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث التناسليات الحيوانية، بمركز البحوث الزراعية، ختام أعمال القافلة البيطرية والتي تم اطلاقها بمحافظة الفيوم في بداية هذا الاسبوع، والتي قدمت خدماتها لدعم مربي الثروة الحيوانية بقرى المحافظة بالمجان، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة أبناءه.

وقال الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية،  وفي إطار التعاون المشترك لمعاهد الثروة الحيوانية بالمركز، وصندوق التأمين على الماشية، ومديريات الطب البيطري، لدعم صغار المربيين.

بحوث الصحراء يتابع العمل بمركزي الخدمات التنموية بوسط وجنوب

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