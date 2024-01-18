الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مهرجان القاهرة للملابس والأنتيكات.. وكالة بلح أولاد الذوات فى حديقة الأسماك

مهرجان القاهرة للملابس
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات

يواصل مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea فعالياته، المقام في حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك التابعة لمحافظة القاهرة، والذي يعرض مختلف الملابس التي يتم صنعها يدويا بالإضافة إلى الأحذية والاكسسوارات المصنوعة يدويًا أيضا.

 

ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور في تمام الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

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مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات

وشهدت مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea إقبالا كبيرا على مدار أيامه، إلا كان سكان منطقة الزمالك ومنطقة التجمع الخامس ومنطقة الرحاب على زوار القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea.

 

ويعرض المهرجان العديد من المنتجات بأسعار مختلفة والتي من ضمنها البلوفر تريكو ويصل سعره لـ٥٠٠ جنيها، بالطو كوخ سعره ٨٠٠ جنيها، بالإضافة إلى بعض المشغولات والاكسسوارات النحاسية من ضمنها أسورة نحاسية ويصل سعرها لـ٣٠٠ جنيها، أيضا الحذاء الحريمي الجلد يصل سعره لـ٥٠٠ جنيها، والقفطان المغربي والذي يصل سعره لـ٦٠٠ جنيها.

 

زوار القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea 

وتقول رانيا عصام، إحدى زوار مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea، إن المهرجان يضم العديد من المنتجات المميزة المصنوعة هاند ميد وهو ما يجعلها مميزة وقيمة وأسعارها مناسبة للغاية خاصة في ظل ارتفاع أسعار الملابس والأحذية في المحال والأسواق الخارجية.

 

ومن جانبها أشادت ندى سامي، إحدى رواد مهرجان القاهرة للملابس والأنتيكات بمحتويات المعرض والمنتجات المصنوعة يدويًا، لافتا إلى أن المهرجان موقعه مميزة يعتبر في وسط القاهرة بمنطقة الزمالك ما يجعله قريب من مختلف المناطق في مختلف الأحياء.

 

وأضافت دعاء محمد، احدى رواد مهرجان القاهرة للملابس والأنتيكات، أن المعرض يسيطر عليه فئات اجتماعية بمستوى راق، خاصة وأن المصنوعات اليدوية لا يقدر قيمتها أي شخص فوجود تلك المنتجات بتلك الأسعار هو ما يجعلها مميزة.

مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات
مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea مهرجان القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea والإكسسوارات والاكسسوارات المصنوعة يدويا الزمالك حديقة الأسماك زوار القاهرة للملابس والانتيكات Cairo flea

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