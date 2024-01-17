"بخطوات محددة وواضحة يمكن امتلاك قلب الرجل".. خبيرة علاقات أسرية توضح

قالت ياسمين ياقوت، خبيرة علاقات أسرية ومهارات حياتية، إن هناك بعض العوامل التي تمكن المرأة من أن تملك قلب الرجل، مثل أن تجعله يؤمن بذاته، معبرة: "لازم الست توصل لجوزها إنه قادر على تجاوز أي مشكلة في حياته، الإحساس ده لما بيوصل للراجل من زوجته بيبقى عنده طاقة كبيرة إن يبذل كل جهده لتأمين أسرته وإسعادهم".

بذل الطاقة النفسية دون فائدة

وأكدت ياقوت، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن طبيعة المرأة أنها تبدأ بالعطاء الزائد، وعندما تأخذ من الطرف المقابل تأخذ القليل، وبالتالي يتسلل بداخلها شعور أنها أهدرت طاقتها دون فائدة تذكر.

التأقلم والاعتياد



وأضافت في حديثها، أنه لا يتغير أحد من أجل شخص ما، معبرة: "يجب التأقلم مع عيوب وصفات الطرف الثاني في العلاقة، حيث إنه من الصعب تغيير شخص ما حتى يكون هناك تطابق للشخصية".