الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"بخطوات محددة وواضحة يمكن امتلاك قلب الرجل".. خبيرة علاقات أسرية توضح

ياسمين ياقوت
ياسمين ياقوت

قالت ياسمين ياقوت، خبيرة علاقات أسرية ومهارات حياتية، إن هناك بعض العوامل التي تمكن المرأة من أن تملك قلب الرجل، مثل أن تجعله يؤمن بذاته، معبرة: "لازم الست توصل لجوزها إنه قادر على تجاوز أي مشكلة في حياته، الإحساس ده لما بيوصل للراجل من زوجته بيبقى عنده طاقة كبيرة إن يبذل كل جهده لتأمين أسرته وإسعادهم".

بذل الطاقة النفسية دون فائدة

وأكدت ياقوت، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن طبيعة المرأة أنها تبدأ بالعطاء الزائد، وعندما تأخذ من الطرف المقابل تأخذ القليل، وبالتالي يتسلل بداخلها شعور أنها أهدرت طاقتها دون فائدة تذكر.

التأقلم والاعتياد


وأضافت في حديثها، أنه لا يتغير أحد من أجل شخص ما، معبرة: "يجب التأقلم مع عيوب وصفات الطرف الثاني في العلاقة، حيث إنه من الصعب تغيير شخص ما حتى يكون هناك تطابق للشخصية".

 

خبيرة علاقات اسرية ياسمين ياقوت السفيرة عزيزة دي ام سي إهدار الطاقة

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

عاجل.. الأرصاد تكشف تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

عاجل| أمريكا تُدرج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

موعد بدء الكنيسة الأرثوذكسية برمون عيد الغطاس المجيد 2024

تسليم جثتين لذويهم بعد العثور عليهم أمام باب مشرحة إدفو بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

إبراهيم داود

لم نخسر البطولة بعد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس