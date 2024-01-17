الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: ورشة عمل حول خطط الطوارئ والتعامل مع الكوارث بمديرية عمل بورسعيد

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ورشة عمل حول خطة الطوارئ وكيفية التعامل أثناء الكوارث تمهيدًا لتنفيذها عمليًا بمبنى المديرية ببورسعيد، فى ضوء تفعيل اللجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المشكلة بالقرار رقم (626) لسنة 2023  برئاسة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور العقيد تامر السعيد ممثلا عن الحاكم العسكرى للمحافظة، وجميع العاملين بالمديرية، جرى خلال الورشة حول كيفية تنفيذ خطة الطواريء وإجراءات الإخلاء حفاظًا على الارواح والممتلكات من الحوادث والاصابات، كما تناولت كيفية إخلاء المكان من المواطنين أثناء الكوارث حفاظًا علي حياتهم،وعلى المنشآت والحد من حدوث الحرائق، وذلك فى إطار سعى المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بمخاطر بيئات العمل المختلفة فى كافة قطاعات العمل داخل المحافظاة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية داخل المحافظة لتوفير مناخ عمل آمن..
وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد،أن ورشة العمل تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول إجراءات وأساليب السلامة والصحة المهنية فى أماكن العمل وتأمين المنشآت ضد المخاطر بانواعها للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر، وأكد مدير المديرية على الأهمية القصوى لاتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لحماية المواطنين والمنشآت سواء فى المؤسسات الحكومية أو المنازل او المنشآت، واتخاذ مبدأ السلامة كمنهج حياة وضرورة التدريب على تنفيذ إجراءات السلامة ووضع خطط للتعامل أثناء حدوث حريق أو كوارث فى العمل أو الحياة، مضيفًا أنه سيجرى تنفيذ التدريب لكافة العاملين بالمديرية على اتباع إجراءات السلامة وفقا لخطة الطواريء الموضوعة لمقر ديوان عام المديرية، كتجربة فعلية تتم على أرض الواقع، وبدوره أفاد العقيد تامر السعيد بأنه يجب تغيير ثقافة المواطنين وزيادة وعيهم لأهمية التأمين ضد حدوث المخاطر والحوادث والتدريب على السيناريوهات التى ممكن ان تحدث وكيفية التعامل الصحيح وقتها، وأوضح ايضا بعض النقاط الهامة فى تنفيذ تجربة الإخلاء فى حالة حدوث طوارئ،  وماذا يجب علينا فعله أثناء حدوث الحرائق والزلازل،وعند سماع صفارة الإنذار، وكيفية توزيع أدوار الإخلاء وتوزيع المسؤلية لتأمين الحياة،ومعرفة نقاط التجمع لكل دور فى مبنى المديرية  ، وضرورة اتباع كافة التعليمات أثناء تنفيذ تجربة الإخلاء وصولًا لأعلى أداء ممكن فى ظل الإمكانيات المتاحة بالمبنى واستغلال كافة وسائل الحماية المدنية لاستخدام فى حالات الإطفاء والانقاذ والاسعاف، كما جرى مناقشة والرد على استفسارات العاملين بالمديرية حول تنفيذ تجربة الإخلاء.

مديرية العمل محافظة بورسعيد ورشه عمل خطة الطوارئ الكوارث بورسعيد

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