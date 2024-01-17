الحكم على عامل تخلص من شقيقته بـ"إيشارب" في بولاق الدكرور لسرقتها اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على عامل أنهى حياة شقيقته لسرقته هاتفها في بولاق الدكرور، حيث قررت المحكمة الجلسة الماضية إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقته لسرقته هاتفها لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

وكانت أحالت جهات التحقيق المتهم بقتل شقيقته في القضية رقم 11268 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 2694 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، للمحاكمة الجنائية.

وذكر أمر الإحالة ان المتهم يدعى فاروق. ا، السن 36 عامل محارة، مقيم بندار الشرقية مركز جرجا - سوهاج وله عنوان آخر ناهيا، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، محافظة الجيزة، قتل عمد شقيقته نورا مع سبق الإصرار.

يأتي ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها بغية سرقتها وذلك بأن دلف إلى مسكنها وما ان ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها.

واستهل غطاء رأسها إيشارب وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فاحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ انه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول الهاتف الخلوي " المبين وصفا بالأوراق والمملوك لشقيقته نورا أحمد السيد بإن قام بسرقته من أحرز أداة إيشارب مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.