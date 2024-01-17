الولايات المتحدة تبحث مع المفوضية الأوروبية وألمانيا الوضع فى غزة

بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الثلاثاء في دافوس، بسويسرا أهمية استمرار المساعدة الدولية لأوكرانيا في كفاحها للدفاع عن حريتها واستقلالها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أنه تم الاجتماع تناولا الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة، ومنع المزيد من انتشار الصراع، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وضمان عدم تكرار هجمات حماس في 7 أكتوبر مرة أخرى، وتعزيز المسار نحو إقامة دولة فلسطينية.

وشدد الجانبان على أن حرية الملاحة في البحر الأحمر أمر حيوي للتجارة العالمية والأمن الإقليمي، ودعيا الحوثيين إلى وقف الهجمات على السفن.

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي، في لقاء مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في دافوس بسويسرا الجهود العاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة ومنع انتشار الصراع.

ووجه بلينكن الشكر للوزيرة الألمانية على دعمها المستمر لأوكرانيا في نضالها للدفاع عن حريتها واستقلالها.

وأكد الوزيران مجددًا الالتزام المشترك بحماية الشحن التجاري والمدني في البحر الأحمر.